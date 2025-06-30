За старі курники, побудовані 60 років тому, компанія планує заплатити 1,6 млн грн

ТзОВ «Жовківський племптахорепродуктор», що входить групи «Ексім Фуд» – одного з найбільших виробників свинини у західному регіоні, купила на аукціоні занедбану радянську птахофабрику у Куликові. Протокол торгів, що відбулися 25 червня, оприлюднений на «Prozorro.Продажі».

Комплекс з трьох пташників на околиці села Куликів загальною площею 1,47 тис. м2 був побудований 1966 року. Нині він перебуває у аварійному стані, велика частка його конструкцій обвалилися або була розграбована.

Сімейні формати житла – стабільний вид інвестування. Саме тому системний девелопер РІЕЛ розробив власну авторську концепцію Riel Family Style. Просторі квартири, безпечні двори без авто, близькість до навчальних закладів та дозвілля – усе це формує комфортне середовище для життя. Оцінити переваги цієї концепції можна у Львові в ЖК Father.

В аукціоні взяла участь лише одна компанія – ТзОВ «Жовківський племптахорепродуктор» з села Мервичі Львівського району – з пропозицією 1,613 млн проти 647 тис. грн стартової ціни. Торги були визнані такими, що відбулися. Переможець має 20 днів на те, щоби сплатити запропоновану ціну.

«Жовківський племптахорепродуктор» входить до так званої групи компаній «Ексім Фуд» куликівського підприємця Мирона Остапчака та його родини. Компанії займаються вирощуванням і розведенням свиней та великої рогатої худоби, а також виробництвом м’яса. Зокрема, «Ексім Фуд» є одним з найбільших виробників свинини на заході України.

Невдовзі група планує стати найбільшим виробником мармурової яловичини в країні. «Ексім Фуд» також експортує свою продукцію, щороку потрапляючи до десятки найбільших продавців свинини за кордон.

У травні 2025 року ТзОВ «Жовківський племптахорепродуктор» придбало 3,5 га неподалік Львова – за них компанія заплатила на аукціоні 18,2 млн грн.