Новий С-клас зовні та всередині виглядає як S-клас

Mercedes-Benz оголосив, що продаватиме п'яту генерацію C-класу на американському ринку у трьох комплектаціях.

На момент запуску в Америці авто продаватиметься як модель 2022 року під назвою C300, що оснащується 2-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, потужністю 255 к.с. Задній привід стандартний, а постійний повний привід 4Matic доступний за додаткову плату, повідомляє autoblog.

Покупці матимуть на вибір три рівні комплектації – Premium, Exclusive та Pinnacle. Такі ж доступні у новому Mercedes-Benz S-класу.

Вже у початковій Premium будуть 18-дюймові диски, світлодіодне освітлення, люк, підігрів передніх сидінь, 12,3-дюймовим цифровий пульт приладів, 11,9-дюймовим сенсорним екраном для інформаційно-розважальної системи MBUX та кількома допоміжними засобами. Серед опцій – пакет AMG Line, вентильовані передні сидіння, підігрів керма та навігація.

Пакет Exclusive – з парктроніком, камерою заднього виду, бездротовим зарядним пристроєм та системою об'ємного звучання Burmester 3D.

Нарешті, версія Pinnacle постачається з навігацією, головним дисплеєм та доповненою функцією відео для навігаційної системи.

Дилери Mercedes-Benz у Сполучених Штатах отримають C300 у першій половині 2022 року, а інформації про ціни ще нема. Інші версії, включаючи C63 від AMG, будуть представлені трохи пізніше.

Нинішнє покоління C-Class у «Західно-Українському Автомобільному Домі» – офіційному дилері Daimler AG у Львівській області (салон Mercedes-Benz, вул. Дж. Вашингтона, 8) пропонується за ціною від 976 114 грн.