Кондиціонери – вчорашній день: на ринку кліматичної техніки – новий тренд
Кондиціонери поступово втрачають позиції на ринку України, адже вони споживають багато недешевої електроенергії і не відповідають сталому використанню довкілля. Вже з’явилась технологія, що в майбутньому зможе замінити старі кондиціонери, розповідає сайт Новини.Live.
Ідеться про систему «сяюча стеля», встановлення якої набирає обертів в країнах Європи, зокрема, починає з’являтися на українському ринку.
Принцип роботи
Сяюча стеля» – це система радіаційного охолодження за допомогою водяних трубок, вмонтованих у стелю. Цими трубками циркулює вода, температурою близько +16 °C, що поглинає тепло з повітря, що підіймається вгору. В результаті температура в приміщенні знижується природно, без використання вентиляторів чи компресорів.
Особливість цієї системи полягає у відсутності повітряних потоків, адже охолодження відбувається через теплообмін, а не за рахунок переміщення повітря. Це дозволяє створити рівномірний мікроклімат в усій оселі.
Переваги рішення
Окрім економії електроенергії до 30%, можна говорити про такі переваги стельової системи охолодження:
- працює безшумно;
- не створює протягів;
- гігієнічна і безпечна;
- не псує дизайн.
Єдиним недоліком такої кліматичної системи наразі є ціна її встановлення, що стартує від 1,5 тис. євро. Водночас, таке вкладення може окупитися вже за кілька років завдяки економії на електроенергії та відсутності витрат на сервісне обслуговування, як у випадку зі звичайним кондиціонером.
Кому варто звернути увагу
Рішення із «сяючою стелею» підійде у таких випадках:
- коли квартира невелика і кожен сантиметр важливий;
- коли житло в новобудові і рішення можна інтегрувати на етапі будівництва;
- коли в сім’ї є діти і батьки шукають безпечне рішення;
- коли є алергія на пил;
- коли ви – прихильник систем «розумний будинок» і дбаєте про довкілля.