Нові домашні системи управління кліматом більш дружні до довкілля та вигідні в користуванні

Кондиціонери поступово втрачають позиції на ринку України, адже вони споживають багато недешевої електроенергії і не відповідають сталому використанню довкілля. Вже з’явилась технологія, що в майбутньому зможе замінити старі кондиціонери, розповідає сайт Новини.Live.

Ідеться про систему «сяюча стеля», встановлення якої набирає обертів в країнах Європи, зокрема, починає з’являтися на українському ринку.

Принцип роботи

Сяюча стеля» – це система радіаційного охолодження за допомогою водяних трубок, вмонтованих у стелю. Цими трубками циркулює вода, температурою близько +16 °C, що поглинає тепло з повітря, що підіймається вгору. В результаті температура в приміщенні знижується природно, без використання вентиляторів чи компресорів.

Особливість цієї системи полягає у відсутності повітряних потоків, адже охолодження відбувається через теплообмін, а не за рахунок переміщення повітря. Це дозволяє створити рівномірний мікроклімат в усій оселі.

Переваги рішення

Окрім економії електроенергії до 30%, можна говорити про такі переваги стельової системи охолодження:

працює безшумно;

не створює протягів;

гігієнічна і безпечна;

не псує дизайн.

Єдиним недоліком такої кліматичної системи наразі є ціна її встановлення, що стартує від 1,5 тис. євро. Водночас, таке вкладення може окупитися вже за кілька років завдяки економії на електроенергії та відсутності витрат на сервісне обслуговування, як у випадку зі звичайним кондиціонером.

Кому варто звернути увагу

Рішення із «сяючою стелею» підійде у таких випадках: