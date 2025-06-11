У вашому домі точно є два прилади, які використовують набагато більше електроенергії, ніж інші.

Багато побутових приладів витрачають електроенергію навіть тоді, коли ви ними не користуєтесь. Проте у вашому домі точно є два прилади, які використовують набагато більше електроенергії, ніж інші. «Радіо Трек» розповідає про них детальніше.

Які прилади «з’їдають» найбільше електрики?

Може здаватися, що найбільше електроенергію споживають бойлери чи пральні машини, проте насправді чверть усієї електроенергії (28%), що споживається щомісяця, «з’їдають» телевізор та комп’ютер.

Наприклад, комп’ютер, якщо його використовувати щодня протягом 5 годин, може витрачати від 20 кВт-год на місяць та більше. Приблизно стільки ж споживає й телевізор. А в потужних геймерських комп’ютерів та великих телевізорів споживання електроенергії може досягати 80 кВт-год і 30 кВт-год на місяць.

Якщо ви хочете зменшити витрати, краще замість комп’ютера використовувати ноутбук, а телевізор повинен працювати тільки, коли ви дійсно його дивитесь.

Які ще прилади споживають багато енергії в домі?