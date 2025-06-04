Впоратись з накипом іноді буває непросто, адже він міцно в’їдається в стінки і відтерти його, щоб не пошкодити покриття, не виходить

З часом накип у чайнику не лише стає неприємним на вигляд, а й починає шкодити приладу. Проте впоратись з ним іноді буває непросто, адже він міцно в’їдається в стінки, тож відтерти його, щоб не пошкодити покриття, не виходить. «Чистота» розповідає, як очистити чайник за допомогою лимонної кислоти.

Як правильно очищати чайник лимонною кислотою?

Налийте в чайник достатній об’єм води – вона повинна повністю покрити накип. На літр води додайте 10-20 г лимонної кислоти. Якщо лимонної кислоти у порошку у вас немає, можна використати сік лимона. Поставте чайник на плиту або увімкніть нагрівання, якщо у вас електрочайник. Закип’ятіть воду і залиште на 1-2 години або навіть на всю ніч, щоб суміш повністю подіяла і розчинила накип. Вилийте воду з чайника і ретельно промийте. Наберіть в чайник воду і ще раз закип’ятіть, щоб остаточно видалити накип.

Що ще варто врахувати?

Якщо накипу багато, процедуру можна повторити, проте не варто використовувати абразивні інструменти. Так, зняти з їх допомогою наліт буде швидше, ніж за допомогою лимонної кислоти, але ви ризикуєте пошкодити покриття чайника, через що він може почати іржавіти, а самі мікроушкодження здатні стати точками скупчення шкідливих мікроорганізмів.