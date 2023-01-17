Прігожин підриває довіру до міноборони РФ і провокує конфлікт з Кремлем

В Кремлі намагаються підірвати вплив очільника ПВК «Вагнера» Євгєнія Прігожина, оскільки його конфлікт з міноборони набирає обертів. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Кремль продовжує публічно оскаржувати заяви Прігожина про те, що війська «Вагнера» несуть виключну відповідальність за «захоплення» Соледара. Президент Росії Владімір Путін приписав «успіх» на передовій міністерству оборони Росії та планам генштабу.

Заява Путіна транслювалася в прямому ефірі на контрольованому державою телебаченні і, ймовірно, була навмисною спробою підірвати вплив Прігожина в російському інформаційному просторі, враховуючи, що Путін раніше утримувався від коментарів щодо тактичних досягнень в Україні.

Аналітики також зауважують, що Путін намагався продемонструвати, що він зберігає контроль над традиційними російськими ЗМІ, тоді як Прігожин продовжує нарощувати аудиторію в Telegram та інших соціальних мережах.

«Міноборони Росії, у свою чергу, також продовжувало повідомляти про те, що "десантно-штурмові загони Південного військового округу РФ і російські повітряно-десантні війська атакують українські позиції в районі Бахмута", і, ймовірно, навмисно не згадувало про війська "Вагнера" у своєму щоденному брифінгу 15 січня», – акцентують в ISW.

Водночас, кажуть експерти, речник Кремля Дмітрій Пєсков опосередковано звинуватив Прігожина в навмисному висвітленні конфлікту між міноборони РФ і «Вагнером» в російському інформаційному просторі.

«Пєсков намагався спростувати повідомлення про конфлікт між Прігожиним і міноборони Росії, який триває, заявивши 16 січня, що ці повідомлення є "продуктом інформаційних маніпуляцій". Однак Пєсков додав, що хоча більшість таких маніпуляцій походить від "ворогів" Росії, у Кремля є "друзі", які також поводяться подібним чином. Заява Пєскова, можливо, була мовчазно спрямована проти Прігожина, чия критика російського міноборони стає все більш нахабною», – йдеться в звіті.

Прігожин тим часом продовжує зусилля, спрямовані на те, аби підірвати довіру до російського міноборони та «путінських дійових осіб».

«Прігожин прямо відповів на заяву Пєскова в інтерв'ю, заявивши, що "у нього немає причин не довіряти Пєскову". Прігожин міг би легко спростувати повідомлення про конфлікт, але продовжив свою тактику використання навмисно нечітких повідомлень, щоб викликати більше дискусій у російському інформаційному просторі, зрештою спрямованих на підрив довіри до міноборони та Путіна», – наголошують аналітики.

Днями російські ЗМІ повідомляли, що Прігожин підриває режим Путіна та хоче створити свою політичну силу, яка матиме на меті «відродження російської імперії».

Наразі Прігожин та міноборони РФ наввипередки звітують про захоплення Соледара на Донеччині. Водночас українська сторона повідомляє, що Збройні сили України тримають оборону міста та на підступах до нього. На цьому тлі голова ПВК «Вагнера» Євген Пригожин розпочав публічну конфронтацію з російським міноборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв. що Прігожин намагається показати, що його найманці ефективніші за російську армію, і прагне отримати винагороду за захоплення Соледара.