Конституційний суд Молдови на засіданні в четвер, 21 січня розглянув запити депутатів, у яких вони просили суд висловитися щодо закону «Про функціонування мов на території Молдови» і визнав закон неконституційним, повідомив Newsmaker.

Цей закон в другому читанні парламент ухвалив 16 грудня 2020 року. Він передбачає, що люди в Молдові зможуть звертатися до органів державної влади, держустанов, підприємств і організацій державною або російською мовою. Крім того, держслужбовців можуть зобов'язати за запитом громадян надавати переклад документів на російську мову, приймати заяви російською і надавати інформацію тією мовою, якою написано заяву.

На засіданні КС депутати клопотали про те, щоб закон визнали неконституційним. Октавіан Цику заявляв, що такий закон «підриває основи Конституції», а Діну Плингеу зазначав, що його прийняли з порушеннями.

«Якщо ми будемо використовувати російську для міжетнічних відносин, ми ніколи не інтегруємо нацменшини в молдавський політичний дизайн. На це завжди буде впливати геополітичний порядок», – вважає Цику.

На його думку, прирівнювання російської мови до румунської – це підрив основ Конституції.

Як пояснила голова Конституційного суду Молдови Домніка Маноле, при ухваленні рішення суд керувався, зокрема, даними останнього перепису населення, під час якого 87% жителів Молдови визнали рідною румунську мову, натомість російську рідною назвали лише 9,39%.