Парламент Молдови остаточно ухвалив закон про функціонування мов на території республіки, яким визнав російську «мовою міжнаціонального спілкування» і прирівняв її до державної. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Закон ухвалили голосами депутатів парламентської більшості – «Партії соціалістів Молдови» (ПСРМ), до якої належить поки що чинний президент Ігор Додон, що нещодавно програв на виборах.

Новий закон передбачає, що мовою усного та письмового спілкування з органами державної влади, а також з підприємствами та організаціями, розташованими на території Молдови, тепер є державна мова і/або російська мова за вибором громадянина. Їй надали статусу «мови міжнаціонального спілкування».

Також передбачено, що «держава повинна створити всі умови для використання і розвитку російської мови». Документ зобов'язує зокрема перекладати усі назви вироблених в країні товарів і послуг, ліків, а також таблички державних і громадських установ.

Якщо чиновники відмовлятимуться на вимогу громадян говорити російською, пропонується встановити для них «особисту відповідальність». Водночас закон зобов'язує керівників державних установ володіти державною молдовською мовою.

Зазначимо, що до 2018 року в Молдові функціонував схожий закон, який ухвалили у 1989 році. Але Конституційний суд його скасував, бо визнав «застарілим».

Президент Молдови Ігор Додон сподівається встигнути підписати новий закон до інавгурації новообраного президента Майї Санду.

Що відбувається в Молдові

На виборах президента в Молдові, що відбулися 15 листопада, перемогла проєвропейська опозиціонерка Мая Санду з 57.75% голосів. Її інавгурація запланована на 24 січня.

Одразу після цього, чинний проросійський президент Ігор Додон, який програв на виборах, до інавгурації Санду разом зі своєю партією у парламенті почав максимально обмежувати повноваження глави держави.

Так, 3 грудня парламент вивів головну розвідувальну спецслужбу Молдови з-під підпорядкування президента. Мая Санду тоді закликала своїх прихильників виходити на пікет під парламент. Після цього молдавські депутати в першому читанні проголосували за поправки, які скасовують заборону на мовлення телеканалів РФ.