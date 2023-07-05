Збір традиційно розпочали з обмолоту ячменю

Компанія «Контінентал» повідомила про старт першої хвилі жнив. Збір традиційно розпочали з обмолоту ячменю, під який цього сезону відведено 15,9 тис. га. Під час літніх жнив «Контінентал» також збиратиме озимі пшеницю та ріпак з площі 28,8 тис. га та 34,7 тис. га відповідно, а також ярий ріпак, який займає в структурі 15,1 тис. га.

«Ми розпочали жнива з невеликою затримкою, спричиненою погодою, але наразі вона покращилася та сприяє збереженню якісних показників культур, тож прогнози в нас оптимістичні. Попри прохолодні й дощові дні на початку літа, зернові дозріли та готові до збору. Паралельно зі збиральною кампанією команда працює над організацією логістики й збуту вирощеного врожаю», — прокоментував Генеральний директор Компанії «Контінентал» Георг фон Нолкен.

Під час жнив-2023 на полях «Контінентал» працюватиме 127 комбайнів, 90 з них — із техпарку Компанії. До прийому врожаю готові й потужності зі зберігання. Намолочене під час першої хвилі жнив у «Контінентал» планують зберігати на власних елеваторах загальною потужністю понад 500 тис. тонн, а за потреби — і в полімерних рукавах.