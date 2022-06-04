Правоохоронці дістали 850 пачок цигарок «Compliment» без марок акцизного збору

У суботу, 4 червня, на українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» в автомобілі українця виявили контрабандні сигарети, які він сховав в обшивці дверей.

Як повідомили прикордонники, 41-річний українець їхав до Польщі автомобілем Ford, під час поглибленого огляду прикордонники спільно з працівниками митниці виявили приховані тютюнові вироби.

Сигарети були заховані у подвійній декоративній обшивці дверей автомобіля. Усього правоохоронці дістали 850 пачок цигарок «Compliment» без марок акцизного збору України.

Сигарети були заховані у подвійній декоративній обшивці дверей автомобіля

Контрабандні сигарети вилучили, їх вартість встановлюється.