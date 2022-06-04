Контрабандист намагався вивезти в Польщу сигарети в обшивці дверей авто
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Правоохоронці дістали 850 пачок цигарок «Compliment» без марок акцизного збору
У суботу, 4 червня, на українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» в автомобілі українця виявили контрабандні сигарети, які він сховав в обшивці дверей.
Як повідомили прикордонники, 41-річний українець їхав до Польщі автомобілем Ford, під час поглибленого огляду прикордонники спільно з працівниками митниці виявили приховані тютюнові вироби.
Сигарети були заховані у подвійній декоративній обшивці дверей автомобіля. Усього правоохоронці дістали 850 пачок цигарок «Compliment» без марок акцизного збору України.
Сигарети були заховані у подвійній декоративній обшивці дверей автомобіля
Контрабандні сигарети вилучили, їх вартість встановлюється.
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