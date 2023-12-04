Вибух у приміщенні суду влаштував підозрюваний у теракті під Верховною Радою Ігор Гуменюк

Суд визнав начальника судової варти Шевченківського районного суду та його помічника винними у порушення правил конвоювання підозрюваного у тероризмі Ігоря Гуменюка, який зчинив вибух у будівлі суду. Правоохоронців засудили до кількамісячного арешту, повідомили у понеділок, 4 грудня, у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

«Прокурорами доведено, що під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду обвинувачені порушили правила конвоювання, не провели його особистий обшук та не перевірили речі. Шевченківський районний суд м. Києва визнав обох обвинувачених винними у порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 418 КК України)», – повідомили у прес-службі Спеціалізованої прокуратури.

У прокуратурі додали, що начальник судової варти та його помічник визнали свою провину та щиро покаялися. Взявши це до уваги, суд призначив начальнику покарання у вигляді арешту на 6 місяців, а його підопічному – 2 місяці під арештом.

Нагадаємо, 5 липня 2023 року у Шевченківському районному суді у центрі Києва боєць добровольчого батальйону «Січ» Ігор Гуменюк підірвав вибухівку, прямуючи на судове засідання щодо теракту під Верховною Радою, який він скоїв у серпні 2015 року. Тоді внаслідок теракту загинули четверо правоохоронців, а ще 65 отримали поранення різного ступеню тяжкості. 5 липня суд повинен був продовжити чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО.

Ігор Гуменюк проніс у приміщення вбиральні невідомий предмет та підірвав його. Щонайменше двоє правоохоронців постраждали, а сам Гуменюк загинув.