На місці вибуху працюють правоохоронні служби

У приміщенні Шевченківського районного суду Києва прогримів вибух. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції у середу, 5 липня.

За даними голови МВС Ігоря Клименка, невідомий чоловік підірвав невстановлений пристрій. Очільник МВС повідомив, що чоловіка тоді доставили на судове засідання. Вибух пролунав близько 17:20.

«У Шевченківському суді міста Києва надзвичайна подія. Стався вибух. За попередньою інформацією чоловік, якого доставили на судове засідання, підірвав невстановлений пристрій», – повідомив Ігор Клименко.

Йдеться про Шевченківський районний суд Києва, розташований на вул. Дегтярівській, 31а. Наразі інформації про постраждалих немає. У прес-службі Київської міської адміністрації уточнили, що, за попередніми даними, вибух стався у вбиральні. На місці чергують п'ять машин «швидкої допомоги», кілька пожежних машин та поліція. Поблизу будівлі зупинили рух трамваїв.

Станом на 19:08 журналісти з місця подій повідомляють про ще один вибух у приміщенні суду. Після вибуху поліцейські одразу попросили «швидку». Журналісти повідомляють, що з будівлі суду на носилках винесли двох людей.

За даними «Бабеля», вибухівку у приміщенні суду підірвав боєць добровольчого батальйону «Січ» Ігор Гуменюк. Цю інформацію підтвердила і суддя-речниця Ірина Фролова, яка заявила, що чоловік підірвав невідомий предмет у приміщенні вбиральні. Адвокат Ігоря Гуменюка Віктор Байда заявив, що був на засіданні онлайн та дізнався про вибух після дзвінків журналістів.

За даними ЗМІ, Ігор Гуменюк взяв заручників. Імовірно, це конвоїри, які супроводжували чоловіка до вбиральні. Водночас представник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов заявив в ефірі телемарафону, що інформація про заручників не надходила.

«Наразі він зачинився в середині конвойного приміщення. Вживаються заходи для його затримання», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора, уточнивши, що, імовірно, чоловік намагався втекти з-під варти.

За словами представника судової охорони, внаслідок вибуху постраждалих немає. Водночас у прес-службі Офісу Генпрокурора повідомили, що постраждали двоє правоохоронців.

Журналісти повідомляють, що спецназ розпочав штурм будівлі Шевченківського райсуду. До будівлі суду прибув голова МВС Ігор Клименко. Окрім того, ЗМІ повідомляють про захід нових посилених загонів поліції, серед яких помітили правоохоронця зі снайперською гвинтівкою.

Чоловік, який підірвав вибухівку, загинув на місці події, попередньо, підірвавши себе, повідомив Ігор Клименко о 19:53. Внаслідок штурму було поранено в ноги двох бійців КОРДу. Ігор Клименко підтвердив, що, попередньо, підрив здійснив Ігор Гуменюк. Він закрився у вбиральні, а згодом викинув у бік конвою невідомий вибуховий пристрій. Чоловік не йшов на перемовини та згодом кинув у правоохоронців ще одну вибухівку.

Зазначимо, Ігоря Гуменюка звинуватили у теракті під Верховною Радою, який він скоїв у серпні 2015 року. Внаслідок теракту загинули четверо правоохоронців, а ще 65 отримали поранення різного ступеню тяжкості. 5 липня суд повинен був продовжити чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 393 ККУ (спроба втечі підсудного з-під варти, вчинена способом небезпечним для життя багатьох людей). Окрім того, відкрито провадження за ст. 348 ККУ щодо посягання на життя працівників правоохоронних органів.