За попередніми даними, у багатоповерхівці стався вибух газу

У Києві стався вибух і виникла пожежа, імовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку. Про це повідомила ДСНС України.

Рятувальники повідомили, що о 3:45 у Дніпровському районі на вулиці Малишка стався вибух у житловому будинку, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій. За оперативною інформацією, на трьох поверхах зруйновано 4 квартири і ще 6 пошкоджено.

Згодом стало відомо, що на місці вибуху рятувальники виявили тіла двох загиблих. За попередніми даними, постраждало ще четверо та 18 врятовано.

Станом на 05:45 пожежу на місці вибуху було локалізовано, а о 08:10 пожежу було ліквідовано. Наразі проводиться демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів. До боротьби з вогнем і розбирання завалів залучено 102 рятувальника та 19 одиниць техніки.