Копчений лосось – це делікатес, який може швидко втратити свіжість після відкриття. Щоб не зіпсувати продукт та не наражатися на ризик отруєння, важливо правильно його зберігати. Foodie розповідає, як довго копчений лосось залишається придатним після відкриття упаковки.

За словами фахівців, це залежить від різних факторів, серед яких температура, при якій зберігається лосось, а також інших продуктів, з якими він лежить поруч. У середньому, копчений лосось та подібні продукти з лосося зберігаються до одного тижня після відкриття упаковки. До відкриття копчений лосось зберігається в холодильнику 2–3 тижні. У морозильній камері він може зберігатися до трьох місяців, якщо його тримати в закритому контейнері.

Ви можете визначити, чи зіпсувався копчений лосось, якщо він змінив колір, став слизьким або має неприємний запах. Якщо ви підозрюєте, що термін придатності закінчився, негайно викиньте його. І якщо ви бачите, що краї лосося висохли, але не має інших ознак псування, ймовірно, його все ще можна їсти, просто спочатку відріжте висохлі краї.

Якщо ви не хочете їсти копчений лосось, його можна покласти в нижню полицю в задній частині холодильника, адже це найхолодніше місце. Також фахівці рекомендують тримати лосось якомога далі від сирих продуктів, таких як куряче м’ясо.