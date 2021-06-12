Бритнаська королева Елизавета ІІ посвятила в лицарі трьох науковців

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ нагородила лицарським титулом трьох науковців, які брали участь в розробці вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Про це повідомила прес-служба уряду країни в п’ятницю, 11 червня.

Єлизавета ІІ нагородила підданих за їхні досягнення перед країною напередодні офіційного дня народження, який цьогоріч припав на 12 червня. Попри те, що справжній в неї вже був – королеві виповнилося 95 років 21 квітня – офіційний день народження святкується в другу суботу червня.

Так, титул лицаря отримав професор Оксфордського університету Ендрю Поллард. Глава робочої групи з питань вакцинації Кейт Бінґем і професорка Інституту Дженнера Сара Ґілберт отримали звання дами кавалерства – жіночий аналог лицарському титулу.

Зазначимо, що цього року більшість нагород були пов’язані із заслугами людей протидії поширенню коронавірусу.

Минулого року Єлизавета ІІ посвятила в лицарі 100-річного ветерана Томаса Мура після того, як він зібрав 33 млн фунтів стерлінгів для лікарів. Він помер 2 лютого 2021 від ускладнень від коронавірусу.