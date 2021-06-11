Джозеф Байден і Борис Джонсон під час зустрічі G7 заявили про пожертву вакцини від коронавірусу бідним країнам

Президент США Джозеф Байден повідомив, що країна передасть 500 млн доз вакцини Pfizer американського виробництва бідним країнам. Про це повідомляє адміністрація президента США.

За словами Джозефа Байдена, приблизно п'яту частину доз передадуть за спеціальними угодами з країнами, а решту – пожертвують через глобальну ініціативу COVAX, що допомагає бідним країнам у боротьбі з пандемією Covid-19. Допомога має охопити приблизно 100 країн.

Постачати вакцину почнуть у серпні і робитимуть це так швидко, як дозволить виробництво. За попереднім планом, 200 млн доз поставлять до кінця цього року, а решту – у першій половині 2022 року. Президент США назвав це історичною подією і зазначив, що Америка робить це не для того, аби продемонструвати силу, а для того, щоб «рятувати життя».

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у свою чергу заявив, що Британія пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцини від коронавірусу, передає BBC. Їх постачання почнеться упродовж кількох наступних тижнів. 5 млн доз будуть на місцях до кінця вересня, а до кінця року – 25 млн доз, решта – наступного року.

Борис Джонсон додав, що сподівається на підтримку інших країн G7, що також можуть пожертвувати вакцини та допомогти у боротьбі з пандемією коронавірусу. До слова, очікується, що країни-лідери зможуть спільно пожертвувати бідним країнам мільярд доз вакцини від коронавірусу.

Додамо, що 8 червня Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доправив в Україну 117 тис. вакцини Pfizer/BioNTech проти коронавірусу в межах глобальної ініціативи COVAX.