В Україну доставили 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах програми COVAX
Загалом протягом двох тижнів мають надійти 473850 доз
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доправив в Україну 117 тис. вакцини Pfizer/BioNTech проти коронавірусу в межах глобальної ініціативи COVAX. Про це повідомила прес-служба фонду в вівторок, 8 червня.
Зазначено, що загалом протягом цього і на початку наступного тижня в Україну надійде 473850 доз вакцини Pfizer. ЮНІСЕФ нагадав, що Україна отримує вакцини в межах COVAX безкоштовно.
Раніше в рамках COVAX Україна отримала 590850 доз вакцини Pfizer/BioNTech та 1072800 доз препарату AstraZeneca.
Якими вакцинами щеплять українців від коронавірусу
Вакцинальна кампанії розпочалася в Україні з 24 лютого. Загалом щеплення роблять такими препаратами – AstraZeneca(Covishield), CoronaVac, Pfizer.
Станом на 7 червня першу дозу вакцини отримали 1284143 осіб, водночас повністю завершили вакцинацію – 152142.