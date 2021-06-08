Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доправив в Україну 117 тис. вакцини Pfizer/BioNTech проти коронавірусу в межах глобальної ініціативи COVAX. Про це повідомила прес-служба фонду в вівторок, 8 червня.

Зазначено, що загалом протягом цього і на початку наступного тижня в Україну надійде 473850 доз вакцини Pfizer. ЮНІСЕФ нагадав, що Україна отримує вакцини в межах COVAX безкоштовно.

Раніше в рамках COVAX Україна отримала 590850 доз вакцини Pfizer/BioNTech та 1072800 доз препарату AstraZeneca.

Якими вакцинами щеплять українців від коронавірусу

Вакцинальна кампанії розпочалася в Україні з 24 лютого. Загалом щеплення роблять такими препаратами – AstraZeneca(Covishield), CoronaVac, Pfizer.

Станом на 7 червня першу дозу вакцини отримали 1284143 осіб, водночас повністю завершили вакцинацію – 152142.