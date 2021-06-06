Масову вакцинацію проти коронавірусу проводять в Міжнародному виставковому центрі в Києві

Люди, які прийшли 5 червня на вакцинацію проти коронавірусу до Міжнародного виставкового центру у Києві без підписаної декларації з лікарем, затримували чергу на кілька годин. Якби декларації були у всіх, то щепити за день можна було б у кілька разів більше людей. Про це заявила директорка Департаменту охорони здоров’я столиці Валентина Гінзбург, яку цитує прес-служба КМДА.

Вона нагадала, що щепитися на вихідних у центрі вакцинації можуть усі охочі, які записані через «Дію» або гарячу лінію, у порядку живої черги. Для людей, які отримали запрошення, діє окрема черга.

Так, впродовж 5 червня у Міжнародному виставкому центрі загалом ввели понад 2500 доз вакцини. Але, за словами чиновниці, ця цифра могла б бути значно більшою, якби не люди, що прийшли на вакцинацію без декларації з лікарем.

«На превеликий жаль, на вакцинацію приходить багато людей, в яких не підписано декларацію з лікарем. Для розуміння: процес вакцинації людей із декларацією триває близько 7 хвилин. Якщо декларації немає – близько пів години», – повідомила Гінзбург.

Для порівняння вона розповіла, що за 7 годин вакцинації освітян, які мають декларації, одна бригада в середньому щепить 200 осіб без заповнення інформаційної згоди. Сьогодні у МВЦ за той же час робили близько 100 щеплень. І це з тим, що вакцина, якою проводять щеплення освітянам, потребує більше часу на підготовку перед введенням.

«У мене наполегливе прохання до киян: приходьте на вакцинацію після підписання декларації. Це насамперед ваш зекономлений час. І повага до людей, які чекають у черзі, поки замість 7 хвилин для вас цілих пів години створюють електронну медичну картку», – сказала вона.

Також вона закликала подумати про час медиків, які вийшли працювати у вихідні дні, щоб вакцинувати людей.

Зазначимо, що 5 червня у Києві на території Міжнародного виставкового центру тривала масова вакцинація проти коронавірусу, яка розпочалася 29-30 травня. Окрім Києва, центри масової вакцинації 5 червня працювали у ще дев'ятьох містах. У Львові центр вакцинації відкрили на базі стадіону «Арена Львів», в Одесі – у ТЦ «Мегадом», Fontan Sky Center та ЗОШ «Кримська».

Також центри масової вакцинації працюють у: Тернополі – на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка; Полтаві – на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Кременчуці Полтавської області – на базі Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант»; Лубнах Полтавської області – на базі кінотеатру «Київська Русь»; Миргороді Полтавської області – на базі будинку культури Миргородської міської ради; у Горішніх Плавнях Полтавської області – на базі відокремленого адміністративного підрозділу «Гірничо-збагачувальний комбінат»; Рівному – на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.