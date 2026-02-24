Якщо поспішати й використовувати неправильну техніку, смак та текстура продукту може погіршитися

Розморожування крабових паличок – необхідний етап перед приготуванням салатів чи закусок, але далеко не всі роблять це правильно. Якщо поспішати й використовувати неправильну техніку, смак та текстура продукту може погіршитися. УНІАН розповідає, як правильно та швидко розморозити крабові палички.

Як швидко розморозити крабові палички?

Водяна баня.

Помістіть упаковані крабові палички в герметичний пакет та занурте в холодну воду. Міняйте воду кожні 20-30 хвилин, щоб вона залишалася прохолодною та зберігала температуру нижче 4 °С. Таким способом крабові палички розморожуються приблизно за 30-60 хвилин, залежно від товщини чи кількості. Після розморожування їх слід використовувати відразу або зберігати в холодильнику не більше 1-2 годин.

Мікрохвильовка.

Якщо ви поспішаєте, можете скористатися функцією «розморожування» в мікрохвильовці. Палички слід покласти на тарілку без упаковки та розморожувати на низькій потужності 1-2 хвилини, періодично перевіряючи їх стан та перевертаючи для рівномірного прогрівання.

Однак мікрохвилі можуть змінити текстуру: крабові палички можуть стати гумовими або частково звареними по краях, тому цей метод варто застосовувати тільки в крайньому разі.

Холодильник.

Якщо ви не поспішаєте, найкращий спосіб – перекласти крабові палички в холодильник за кілька годин до приготування або на всю ніч. Такий метод забезпечує рівномірне розморожування при безпечній температурі, зберігає текстуру та смак продукту.