Починаємо готуватися до свят: як не купити підробку крабових паличок
До теми
Існує ряд характерних ознак, які вкажуть вам на якісну продукцію
Крабові палички, які можна знайти у магазинах, часто суттєво відрізняються на смак залежно від виробника. Ukr.Media розповідає, як купити якісну продукцію, щоб не зіпсувати салат.
На що звернути увагу при виборі крабових паличок?
Існує ряд характерних ознак, які вкажуть вам на якісну продукцію:
- Склад. У справжніх крабових паличках міститься м’ясо краба, зазвичай 30-50%. В імітації часто використовують сурімі або соєвий білок.
- Ціна. Справжні крабові палички зазвичай дорожчі через вартість крабового м’яса, тому імітації значно дешевші.
- Текстура. Справжні палички мають більш волокнисту текстуру. А імітації часто більш однорідні.
- Смак. Якісні палички мають виражений смак краба, а імітації можуть мати рибний присмак або бути менш насиченими.
- Колір. Крабові палички з м’ясом краба мають природний рожевий або червонуватий відтінок. Імітації можуть мати яскравіший та штучний колір.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter