«Велика сімка» хоче позбавити великі корпорації можливості економити на податках

Міністри фінансів країн «Великої сімки» (G7) у суботу, 5 червня, досягли згоди щодо майбутнього мінімального податку для великих корпорацій на рівні щонайменше 15%, пише DW з посиланням на AFP.

«Ми (...) зобов’язуємося застосовувати глобальний мінімальний податок у щонайменше 15 відсотків для кожної країни», – йдеться у заяві, яку підготували на завершення зустрічі міністрів фінансів країн G7.

Британський міністр фінансів Ріші Сунак, який очолював дводенні переговори, заявив, що «Велика сімка» погодилася створити глобальну податкову систему, яка була б «пристосованою до світової цифрової ери». Він наголосив на важливості забезпечити її справедливість, а саме – щоб «відповідні компанії платили потрібний податок у потрібних місцях».

Цей крок спрямований на те, щоб транснаціональні корпорації – особливо технологічні гіганти – не мали в майбутньому можливості отримувати великі прибутки в одних країнах і платити з них низькі податки в інших. Ухвалення цієї глобальної податкової зміни ініціювала адміністрація президента США Джо Байдена. Таким чином США хочуть обмежити можливість транснаціональних концернів використовувати переваги податкових систем для збільшення своїх прибутків, особливо в період пандемії коронавірусу, яка послабила економіки у всьому світі.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц назвав ухвалене рішення «історичним» і охарактеризував його як «податкову революцію». За його словами, це хороша новина для податкової справедливості та «погана новина для податкових оаз у всьому світі», адже в майбутньому концерни більше не зможуть переносити свій прибуток до країн з низьким податком, пояснив він.

Водночас міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що 15% – це мінімум. За його словами, Франція хоче «амбіційніший рівень оподаткування».

Натомість представники Ірландії висловили «значні застереження» щодо плану Байдена. Ірландська низька 12,5-відсоткова ставка податку спонукала чимало корпорацій, зокрема і таких технологічних гігантів, як Facebook та Google, зробити Ірландію штаб-квартирою для своїх європейських операцій.

У «Великій сімці» сподіваються досягти остаточної домовленості щодо запровадження цього податку на липневій зустрічі міністрів фінансів G20 у Венеції.