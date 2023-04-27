Країни НАТО передали Україні майже всю обіцяну броньовану техніку – йдеться про майже 2 тиc. одиниць бойової техніки. Про це йдеться в заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга.

За його словами, Україна має військовий потенціал, щоб звільнити території від російських окупантів. Генсек наголосив, що альянс надав майже всю обіцяну техніку.

«Союзники та партнери по НАТО надали Україні безпрецедентну підтримку. Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже поставлено», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що йдеться про понад 1500 броньованих машин, 230 танків та іншої техніки, включаючи велику кількість боєприпасів. Він наголосив, що альянс озброїв 9 бригад ЗСУ, які будуть звільняти українські території.

«Також Столтенберг прокоментував розмову президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна."Телефонна розмова - хороша новина, але це не змінює того факту, що Китай досі не засудив вторгнення Росії в Україну», – сказав він.

Раніше Столтенберг заявив, що Усі держави-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) погодилися з тим, що Україна зрештою стане його учасницею.