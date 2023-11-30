Країни ЄС погодили пропозицію Єврокомісії про виділення Україні 50 млрд євро у вигляді кредитів і грантів протягом чотирьох років. Про це пише Sky News з посиланням на європейського комісара з питань бюджету Йоганнеса Гана.

Зазначається, що пропозиція Європейської Комісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів упродовж наступних чотирьох років ніким не оскаржується жодною із країн ЄС.

«Центральна частина – це підтримка України. Це ніким не заперечується, навіть за обсягом», – заявив Ган під час брифінгу.

Уряди ЄС ведуть переговори щодо перегляду довгострокового бюджету блоку з 27 країн після того, як Єврокомісія запропонувала країнам ЄС надати додаткові кошти до спільного бюджету, більшу частину з яких призначено для України.

Водночас керівник апарату премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуляш на прес-конференції у Будапешті заявив, що країна не підтримає поправки до бюджету ЄС, що передбачають 50 млрд євро допомоги Україні. Також, за його словами, Угорщина не погоджується з пропозицію ЄС про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу, пише AP.

Нагадаємо, що 3 жовтня Європарламент проголосував за перегляд бюджету блоку на 2021–2027 роки. Зміни передбачають, зокрема, створення спеціального фонду у 50 млрд євро для підтримки України. Програма допомоги Україні в рамках змін бюджету ЄС потребує схвалення всіх 27 країн-учасниць блоку.

На початку жовтня стало відомо, що Угорщина запропонувала державам-членам ЄС розділити допомогу Україні. Уряд Орбана вважає, що на цьому етапі Україні буде достатньо 25 євро млрд підтримки. За словами джерела, знайомого з перебігом обговорень, одночасно з зусиллями, спрямованими на те, щоб змусити Орбана помʼякшитися, ЄС може розблокувати майже 13 млрд євро фінансування для Угорщини цього року. Раніше ЄС заморозив мільярди фінансування для Будапешта через ймовірне недотримання урядом Орбана стандартів верховенства закону та корупції в ЄС.

23 листопада Єврокомісія затвердила авансові виплати Угорщині у розмірі 900 млн євро у рамках її досі замороженої частки у фонді REPowerEU. Таким чином Брюссель намагається подолати вето Будапешта на допомогу Україні.