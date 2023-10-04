Угорщина пропонує вдвічі скоротити новий пакет допомоги Європейського Союзу для України. Про це пише Bloomberg.

«Попри широкий консенсус в Європейському Союзі щодо надання фінансової допомоги Україні, уряд Угорщини став складним партнером, оскільки намагається заблокувати допомогу», – йдеться у матеріалі.

Так, співрозмовники агентства зазначають, що минулого тижня Угорщина запропонувала країнам-членам Євросоюзу надати Україні 25 млрд євро допомоги замість 50 млрд. Іншу частину, в залежності від потреб, можна виділити пізніше, заявили в уряді Орбана.

В уряді Угорщини мотивують це, зокрема, власною неможливістю отримати доступ до європейських коштів, які були заблоковані через корупцію та проблеми з верховенством права у країні, а також нібито поганим ставленням України до етнічних угорців.

«Цьогоріч ЄС може розблокувати майже 13 мільярдів євро фінансування для Угорщини. Це збігається із зусиллями, спрямованими на те, щоб змусити Орбана піти на поступки», – розповіла агентству особа, знайома з переговорами.

Крім того, вилучивши угорський OTP Bank з переліку міжнародних спонсорів війни, Україна послаблює критику Орбана. Таким чином задовольняється ще одна вимова Будапешта.