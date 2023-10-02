Угорський OTP Bank виключено зі списку міжнародних спонсорів війни. Про це 2 жовтня повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

У заяві відомства йдеться, що під час дискусій, що тривали останні кілька днів за участю Європейської служби зовнішніх справ, банк взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів на російському ринку. Виконавши свою частину домовленостей, НАЗК виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни 4 травня, через позицію керівництва банку продовжувати діяльність у Росії та фактичне визнання так званих донецької та луганської «народних республік».

Після цього в Будапешті заявили, що через внесення OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту «буде дуже важко домовитись із ЄС про нові санкції проти Росії». Також угорська влада пообіцяла блокувати виділення нових траншів із Європейського фонду миру.

29 вересня НАЗК оголосило про тимчасове призупинення статусу міжнародного спонсора війни для OTP Bank. У відповідь, МЗС Угорщини назвало недостатньою поступку України та висловило позицію, що поки фінустанову не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні.