У понеділок 27 березня на каналі СТБ мала відбутись прем’єра серіалу «Останній лист коханого», де одну із головних ролей зіграв російський актор Прохор Дубравін. Проте його обличчя на екрані замінили за допомогою технології штучного інтелекту Deep Fake (діпфейк) на обличчя українського актора Дмитра Саранскова. Також знятий російською серіал переозвучили українською.

Ця історія викликала скандал, тож канал прийняв рішення відкласти показ серіалу. Щоправда, з досить дивним формулюванням.

«Телеканал СТБ прийняв рішення відкласти показ українського серіалу "Останній лист коханого". Мовник проведе додаткові індустріальні консультації для обговорення та ратифікації використання цифрових технологій в контенті, в тому числі зважаючи на кращий міжнародний досвід», – йдеться в офіційному повідомленні СТБ (правопис збережено).

Дмитро Сарансков скандал ніяк не прокоментував, лише на своїй Facebоok-сторінці актор закликав припинити будь-яку співпрацю з росіянами. Невідомо, чи актор дав згоду на те, щоб його обличчя використали, але важко собі уявити, щоб це було зроблено без нього.

Натомість прокоментував ситуацію Дубравін, який висміяв рішення творців серіалу замінити його на діпфейк. До слова, зазвичай актори отримують гонорари за зйомки, тобто канал скоріше за все уже заплатив «стертому» актору за його роботу.

Заміна обличчя російського актора обурила українську акторську спільноту. Скандал прокоментували такі артисти, як Петро Крилов, Артур Логай, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Ксенія Вертинська та інші.

«Є одна проблема: одного з героїв не існує, це діпфейк. Насправді це російський актор Прохор Дубравін, який багато років знімався в Україні, проте після вторгнення ні словом не промовився про війну... Невже Прохор зробив пластичну операцію, щоб з'явитися в українському серіалі? Ні! "Пластичну операцію" йому зробив телеканал СТБ», – розповів у своєму відео Петро Крилов, який і привернув увагу до ситуації з діпфейком.

Проте, так виглядає, якби не відео Крилова, ця історія не стала резонансною. Адже вона не є винятковою. Навіть у тих таки «Останні листах…» окрім Дубравіна знялась Ольга Морозова, хоча на сайті СТБ вказано, що Морозова – українська актриса кіно і театру. Мабуть, тому, що останніми роками вона знімалась в Україні, її вирішили ніяк не маскувати. Натомість в Instagram актриси вказані російські контакти агента.



Зрештою, головною проблемою мав би стати не так факт маскування російського актора, як сама його поява на українському телебаченні після 2014 року. Наївний титр «Знято до 24 лютого 2022 року», який, на думку менеджерів СТБ, мав би їх виправдати, насправді працює навпаки й викликає бажання нагадати, що 24 лютого 2022 року від початку війни та анексії Криму минуло вісім років. І весь цей час українські телевізійники (і не лише СТБ) співпрацювали з росіянами.

Лише коли ракети почали рватися у безпосередній близькості від знімальних павільйонів, телеканали почали якось реагувати на російсько-українську війну. І то не завжди. Так, 25 липня 2022 року СТБ показав перший епізод серіалу «Вірина любов», у якому головну роль виконала російська акторка Єлєна Шилова. Про це в Instagram розповіла українська акторка Антоніна Хижняк («Спіймати Кайдаша»).

«Скільки ще потрібно ракет на наші голови, щоб раз і назавжди наші канали перестали транслювати і толерувати далі рос. акторів?! Зустрічне прохання до глядачів: не дозволяйте робити з себе баранів. Українці сильні, сучасні, розвинені, нам потрібно орієнтуватися на світовий кіноринок, а не на мильні 4-серійки (у мене теж рильце в пушку, як і у багатьох, тут нічого не скажеш). Інше питання – куди ми прямуємо далі, тому що поки нас наполегливо годують спільним з Росією кінокормом», – написала Хижняк.

Скандалів, пов’язаних з участю росіян в українських проектах, після 2014 року було чимало.

Той-таки канал СТБ уже мав інцидент з серіалом «Кріпосна», який стартував у 2019 році. Його продовження відклалося, і російські актори — одна з причин. Після повномасштабного вторгнення Росії команда серіалу припинила співпрацювати з акторами з РФ та озвучила четвертий сезон українською. Про це повідомила сценаристка та креативна продюсерка серіалу Тала Пристаєцька у Facebook. Але з 2019 року у серіалі працювали російські актори, зокрема виконавці головних ролей, повністю російськомовний серіал транслювали на одному з головних державних каналів «Россия-1».

Також на СТБ у 2021 році вийшов серіал «Рідна мачуха». Головні ролі зіграли акторки Ольга Арнтгольц та Іріна Тараннік з Росії. Та ж Ольга Арнгольц зіграла у серіалі «Доньки», знятому на замовлення телеканалу «Україна» компанією IVORY films у 2020 році. Також у 2020 році «1+1» показав «Родинні зв’язки» знову з Арнтгольц (виробництво Star Media). Так виглядає, що російські актори на тривалий час оселялися в Україні, мандруючи з серіалу в серіал, з каналу на канал.

Зрештою, актор Оскар Кучера, що декларував повну підтримку війни з Україною, хвалився, що до повномасштабного вторгнення провів в Україні майже рік. Кучері тепер заборонено в’їзд в Україну. Проте ніхто не зміг заборонити телеканалу «Інтер» показати у 2022 році серіал «Провінціал» за його участю. І Кучера був далеко не єдиним росіянином у проекті, а зняв його російський режисер Сергій Щербін. Продюсером «Провінціала» є Валентин Опалєв, засновник та генеральний продюсер телекомпаній «Мостелефільм» та «Київтелефільм» одночасно. Також він є членом академії Російського телебачення.

Проблема у такій тісній співпраці не лише моральна. Чим більше українські телеканали знімають російських акторів, тим менше вони знімають українських, виплачуючи гонорари росіянам, з податків яких, зокрема, фінансується і російська армія. Українські актори часто-густо грають ролі другого плану. Так було до 2014 року, так, хоч і у більш завуальованій формі, залишилось і після.

За словами актора Остапа Ступки, якого процитувало «Радіо Свобода», у 2017 році в Україні працювало близько 120 російських акторів.

«На їхній батьківщині іноземцеві можна зніматися лише після отримання за чималі гроші дозволу на роботу. В Україні ж російські кіногастарбайтери працюють без дозволів і позбавляють роботи місцевих акторів», – розповів тоді Ступка.



Про приниження українських акторів розповів і Євген Капорин, що знімався у серіалі «Свати».

«Більшість головних ролей було в росіян. Тому всі навколо них: умови, графіки підлаштовували. А українські актори були під рукою. Це дуже ображало. Думав, що 2014 року це закінчиться, що зовсім перестануть запрошувати російських акторів. Але ні, вони до останнього знімалися тут. Це бізнес», – розповів актор у серпні 2022 року і наголосив, що більше не зніматиметься з російськими акторами.



Зрештою, саме з «Сватами» стався один із найгучніших скандалів. Студія «Квартал 95» знімала серіал з російськими акторами. Серед них Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Фьодор Добронравов та інші.

Людмила Артем'єва неодноразово гастролювала в окупованому Криму, незаконно перетинаючи український кордон. У 2014 році вона підтримала окупацію Донбасу та Криму. У 2016 році їй був заборонений в'їзд в Україну. Акторці Татьяні Кравченко в'їзд в Україну заборонили у 2015 році також через підтримку окупації та вторгнення РФ на Донбас. Актор Ніколай Добринін з червня 2017 року знаходиться в чистилищі бази «Миротворець» через незаконну гастрольну діяльність в окупованому Росією Криму.

Показ серіалу «Свати» в Україні був заборонений з 2017 до 2019 року саме через акторів, які незаконно їздили до окупованого Криму та підтримали агресивну політику Путіна щодо України. У 2019 році заборону зняли, а Добронравову дозволили в'їзд до України. Останній сезон «Сватів» вийшов у 2021 році на «1+1», а знімали його зокрема у Буковелі.

На жаль, список можна продовжувати довго. Добре, що в українському кіно російських акторів не було з 2014 року, а от у серіалах ситуація змінилась мало. Більшість центральних каналів, таких як «1+1», «Україна», СТБ, «Інтер» знімали самі та замовляли українським продакш-студіям (Star Media, «Київтелефільм» тощо) серіали з росіянами. Чи зможе зупинити це повномасштабне вторгнення Росії? Як бачимо, однозначної відповіді на це запитання все ще немає.