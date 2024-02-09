Кришталева печера — геологічна пам’ятка природи державного значення

Село Кривче на Тернопільщині відоме з 1565 року, його назва пов’язана із крутою звивистою дорогою. Село розташоване на Поділлі, недалеко від каньйону Дністра. У проекті «Тепле Поділля» розповідають про туристичні принади регіону, зокрема що цікавого можна подивитися у Кривчому. Тут міститься печера протяжністю 23 км та залишки оборонного замку.

Замок у цьому селі збудували у 1639 році тодішні власники поселення Контські. Замок стояв на високому лівому березі річки для контролю шляху, мав чотири башти на кутах, з’єднані між собою муром 7 м у висоту і 2 м товщиною, був добре укріплений, оточений ровами довкола. За в’їзною брамою до муру прибудували палац.

Вежі замку у Кривчому (фото проекту «Тепле Поділля»)

Згодом замок розібрали і влаштували там гуральню та господарські приміщення. Повоєнна влада розібрала фортечні стіни та в’їзну вежу для будівництва дороги. На початку 1990-х місцеве підприємство частково відновило те, що залишилось від замку: розчистили дві башти, одну покрили ґонтом, відбудували мур.

Є у селі й оборонний костел XVII ст., за певними відомостями, його перебудували із замкової порохівні.

Замковий костел Непорочного Зачаття Діви Марії в селі Кривче 1650 року (фото проекту «Тепле Поділля»)

Однак найвідомішим туристичним магнітом Кривчого є печери. Гіпсова печера Кришталева – одна з найбільших у Європі. Вона утворилася приблизно 20 млн років тому в результаті вилуговування розчинних гірських порід. Загальна довжина ходів становить 23 кілометри. Середня ширина – 2 м, висота – 2,7 м. Екскурсійний маршрут печери – 2,5 км тунелів з електричним освітленням.

Печера Кришталева (фото проекту «Тепле Поділля»)

«Стіни вкриті кристалами білого і різних відтінків рожевого та коричневого кольорів. Кристали відблискують в променях ліхтариків, гра світла і тіні створює химерні фігури. Саме завдяки великій кількості кристалів печера і отримала назву Кришталева. Для проходження маршруту не потрібно спеціального одягу і взуття, а широкі та обладнані світлом ходи і зали роблять Кришталеву однією із найвідвідуваніших в Україні», – розповідають на сторінці проекту «Тепле Поділля».

Химерні форми печери у вигляді голови слона (фото з Вікіпедії)

У печері унікальний клімат: там висока вологість (майже 95 %), а температура однакова впродовж року +10,6°C. Повітря в печері має підвищену іонізацію, там майже повністю відсутні патогенні організми.