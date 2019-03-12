КС відмовився оцінювати конституційність звернення Верховної Ради на підтримку автокефалії

Судді вирішили, що це питання є політичним і перебуває в компетенції парламенту

СуспільствоАндрій Стець, 12 березня2080

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КС відмовився оцінювати конституційність звернення Верховної Ради на підтримку автокефалії
фото ілюстративне
Суд відмовився розглядати подання 47 депутатів

Конституційний Суд України відмовився оцінювати конституційність звернення Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати Томос про автокефалію Православної церкви України. Про це йдеться в ухвалі суду від 7 березня, інформують «Українські новини».

Як повідомляється, Велика палата КС розглядала питання відкриття провадження за конституційним зверненням 47 депутатів парламенту. Вони просили суд визнати неконституційним звернення Ради до Варфоломія, оскільки, на їхню думку, воно порушує конституційне право українців на свободу віросповідання і є втручанням держави в питання релігії.

КС заявив, що це питання є політичним, а не юридичним, і перебуває в компетенції Ради.

Суд відмовився розглядати подання депутатів.

Як інформував ZAXID.NET, 12 грудня минулого року 47 депутатів оскаржили в КС постанову парламенту, ухвалену 19 квітня 2018 року на підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання автокефалії православної церкви в Україні. Ініціаторами подання були представники «Опозиційного блоку».

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