Велика палата КСУ провела 15 червня низку пленарних засідань

Конституційний суд України відновив роботу після того, як вона була заблокована через вимогу частини суддів допустити до участі в роботі суду його голову Олександра Тупицького, якого вже тривалий час не допускає до будівлі КСУ Управління державної охорони.

Про це повідомив відділ комунікацій Конституційного суду.

Так, його Велика палата провела 15 червня низку пленарних засідань, на яких розглядала принаймні п’ять справ і постановила шість ухвал із різних питань.

Своєю чергою, голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що разом із суддею Олександром Касмініним бере участь у роботі суду дистанційно – шляхом спілкування електронною поштою, якою вони отримують матеріали, розглядають їх і передають тим суддям, які працюють у будівлі КСУ, свої зауваження й пропозиції. Там на засіданнях наразі головує заступник Тупицького Сергій Головатий.

У майбутньому, сказав Тупицький, він і Касмінін також планують брати участь у відкритих засіданнях Конституційного суду в режимі онлайн.

За його словами, судді домовилися працювати таким чином після того, як 10 червня шестеро суддів відмовилися брати участь у засіданнях КСУ і тим самим заблокували його роботу, вимагаючи його і Касмініна участі в розгляді справ.

Управління державної охорони вже тривалий час не пропускає голову КСУ Тупицького до будівлі Конституційного суду після того, як президент України Володимир Зеленський видав проти нього низку указів.

Раніше стало відомо, що частина суддів блокують засідання Великої палати КСУ, до складу якої входять всі судді цього суду. Саме Велика палата приймає остаточні рішення за поданнями народних депутатів щодо конституційності законів.

Нагадаємо, у 2013 році тодішній президент України Віктор Янукович призначив Олександра Касмініна й Олександра Тупицького суддями КСУ. У березні 2021 року президент Володимир Зеленський скасував ці укази. Він пояснив таке рішення результатами аудиту указів екс-президента України Віктора Януковича.