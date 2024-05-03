Цієї неділі, 5 травня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Це свято тернополяни та гості міста зустрічатимуть у колі рідних та близьких. Та попри це в Тернополі відбуватимуться святкування активності для дітей і дорослих. Ці події ви зможете відвідати із своїми близькими.

ZAXID.NET зібрав перелік заходів, які відбуватимуть у місті протягом 4-6 травня, до яких може долучитись кожен.

4 і 5 травня у Тернополі усіх бажаючих запрошують приєднатися до екскурсій Великодним Тернополем. У суботу, 4 травня о 12:00 відбудеться екскурсія «Таємниці старого замку». У неділю, 5 травня о 14:00 відбудеться екскурсія «Великодній Обрус», а о 16:15 – відвідайте екскурсію «Велич Тернопільської Катедри». На екскурсії слід записуватися наперед за телефоном: м. 098 0 520 720.

Також на вихідних тернополян та гостей міста запрошують до парку «Сопільче», де відкрився зоокуток. Відвідувачі зможуть побачити більш як 20 різних видів тварин та птиці, а саме: коня, поні, віслюка, козу, вівцю, павича, фазана, страуса, цесарку, муфлона, оленя, курку декоративну та домашню, кроля декоративного, буйвола, ламу, шотландську корову, гусей «Холмогорів», казарку канадську, лебедів білого та чорного та косулю степову.

6 травня на «Козацькому острові» у парку «Сопільче» відбудуться «Гаївки з молоддю». Початок о 16:00 год. На захід запрошуються усі охочі тернополяни та гості міста, щоб ділитися радістю Воскресіння Христового в атмосфері українських традицій.

Також в Тернополі та в інших містах області облаштували тематичні великодні фотозони. Гарну фотозону облаштували в Теребовлі до Великодня.Фотозони розміщено на таких локаціях: парки Князя Василька та Тараса Шевченка, площі перед будівлями міської ради та ЦКіДу, біля ратуші та на пішохідному мості.

В Заліщицькій громаді також облаштували незвичайну великодню фотозону.

Сфотографуватися з великодніми атрибутами можуть і тернополяни. На Театральній площі, вулицях Гетьмана Сагайдачного та Валовій встановлені великі кошики та писанка в людський зріст.