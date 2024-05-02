Розклад святкових богослужінь у храмах Тернополя на Страсний тиждень і Великдень
5 травня УГКЦ та ПЦУ святкуватимуть Воскресіння Христове
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У неділю, 5 травня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове.
ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Тернополя:
Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Гетьмана Сагайдачного, 14)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 07:00 – Утреня
- 08:15 – Акафіст до Страстей Христових
- 10:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого із чином умивання ніг
- 18:00 – Страсна Утреня
3 травня. Велика П’ятниця
- 07:00 – Великі (Царські) часи
- 11:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська Утреня
4 травня. Велика Субота
- 07:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого
- 13:00-20:00 – посвячення пасок
- 20:00 – Надгробне
- 20:30 – Воскресна Утреня
- 21:30 – Воскресна Свята Літургія
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 00:00 – Воскресна Утреня
- 07:00 – Архиєрейська Свята Літургія
- 10:00 – Свята Літургія
- 12:00 – Свята Літургія та Воскресна Вечірня
Церква Воздвиження Чесного Хреста ПЦУ (Надставна церква, вул. Над Ставом, 16)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 09:00 – Служба Божа
- 18:00 – Дванадцять Страсних Євангелій
3 травня. Велика П’ятниця
- 09:00 – Великі (Царські) часи
- 11:00 - 23:00 – Виніс Плащаниці
4 травня. Велика Субота
- 09:00-23.00 – Поклоніння до Плащаниці
- 11:00-23:00 – Освячення пасок
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 07:00 – Свята Літургія
- 10:00 – Свята Літургія та Воскресна Вечірня
Кафедральний собор Різдва Христового ПЦУ (вул. Руська, 22)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 09:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого. Парастас
- 11:00 – Соборування
- 17:00 – Рання з читанням 12-ти Страсних Євангелій
3 травня. Велика П’ятниця
- 08:00 – Царські часи. Вечірня з чином виносу Плащаниці
4 травня. Велика Субота
- 08:00 – Вечірня з літургією святого Василія Великого. Парастас
- 12:00-20:00 – Освячення пасок
- 20:00 – Полуношниця
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 06:00 – Пасхальна Утреня, Божественна літургія, освячення пасок
- 17:00 – Великоднє вечірнє богослужіння
6 травня. Світлий Понеділок
- 8:00 – Божественна літургія
- 10:00 – Божественна літургія
- 17: 00 – Пасхальне вечірнє богослужіння
7 травня. Світлий Вівторок
- 8:00 – Божественна літургія
- 17:00 – Пасхальне вечірнє богослужіння
Церква Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ (бульвар Данила Галицького, 1а)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 07:00 – Вечірня з Літургією Святого Василія Великого (за здоров'я)
- 17:30 – Вервиця за припинення війни
- 18:00 – Утреня Страстей
3 травня. Велика П’ятниця
- 08:00 – Великі Царські часи та Вечірня з виставленням Плащаниці
- 18:00 — Єрусалимська утреня
4 травня. Велика Субота
- 07:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого (за упокій)
- 13:00-19:00 – освячення пасок (щопівгодини)
- 20:30 – Надгробне. Воскресна Утреня та Св. Літургія
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 08:00 – Свята Літургія
- 10:00 – Свята Літургія
- 12:00 – Свята Літургія
Церква Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Князя Острозького, 55)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 07:00 – Вечірня з Літургією Святого Василія Великого (за здоров'я)
- 17:30 – Вервиця за припинення війни
- 18:00 – Утреня Страстей
3 травня. Велика П’ятниця
- 08:00 – Великі Царські часи та Вечірня з виставленням Плащаниці
- 18:00 — Єрусалимська утреня
4 травня. Велика Субота
- 07:00 – Вечірня з Літургією Св. Василія Великого (за упокій)
- 13:00-19:00 – освячення пасок (щопівгодини)
- 20:30 – Надгробне. Воскресна Утреня та Свята Літургія
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 08:00 – Свята Літургія
- 10:00 – Свята Літургія
- 12:00 – Свята Літургія
Свято-Троїцький Духовний центр ПЦУ (проспект Злуки, 28)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 07:00 – Літургія Василія Великого, Заупокійна літія
- 17:00 – Рання з читанням Страсних Євангелій. Паління свічок
3 травня. Велика П’ятниця
- 08:00 – Царські часи
- 12:00 – Вечірня з виносом Плащаниці
- 17:00 – Єрусалимська Рання, Хресний хід з Плащаницею
4 травня. Велика Субота
- 08:00 – Літургія
- 13:00 – Освячення пасок
- 23:00 — Поховання Плащаниці
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 08:00 – Свята Літургія
- 10:00 – Свята Літургія
- 12:00 – Свята Літургія
Церква Святого Апостола Петра УГКЦ (вул. Володимира Великого, 1а)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 06:45 – Сповідь. Вервиця
- 07:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого
- 09:00-17:00 – Сповідь
- 18:00 – Страсна Утреня
3 травня. Велика П’ятниця
- 08:00 – Великі Царські часи
- 09:00 – Вечірня з виставленням Плащаниці
- 18:00 – Єрусалимська Утреня
4 травня. Велика Субота
- 07:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого
- 10:00-19:00 – Благословення пасок
- 20:00 – Надгробне
- 20:30 – Пасхальна Утреня
- 21:30 – Пасхальна Божественна Літургія за парафіян. Благословення пасок
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 06:30 – Божественна Літургія за парафіян
- 08:00 – Божественна Літургія на всяке прошення
- 10:00 – Божественна Літургія на всяке прошення. Благословення пасок
- 12:00 – Божественна Літургія на всяке прошення для дітей. Благословення пасок для дітей
- 14:00 – Божественна Літургія на всяке прошення для молоді
- 15:30 – Свята Тайна Хрещення
- 18:00 – Божественна Літургія на всяке прошення. Молебень до Богородиці
- 20:00 – Божественна Літургія на всяке прошення
6 травня. Світлий Понеділок
- 06:30, 8:00, 20:00 – Божественна Літургія на всяке прошення
- 10:00 – Божественна Літургія за померлих. Панахида
- 12:00 – Божественна Літургія на всяке прошення для дітей
- 14:00 – Божественна Літургія на всяке прошення для молоді
- 18:00 – Божественна Літургія на всяке прошення. Молебень до Богородиці