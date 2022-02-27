Волонтерські центри постійно оновлюють список потреб

У Рівному волонтерські пункти збору допомоги відкрили у центрі міста у таких місцях:

штаб з голів ОСББ (вул. Лермонтова, 5), координатор Олена Хомич (096) 760 26 07;

волонтерський центр у Народному домі (вул. Петлюри, 1), координатор Тетяна Іващук (096) 804 06 19;

штаб в Рівненському драмтеатрі (Театральна площа), контактна особа Ірена Боровець (067) 328 15 15.

У всіх містах та селищах області також відкрилися волонтерські центри. Для кооодинації дій та потреб усі центри відкрили власні телеграм-канали, на яких регулярно оновлюють інформацію про потреби, а також повідомляють, чого зібрано уже достатньо.

У волонтерському центрі в драмтеатрі ZAXID.NET розповіли, що заявки формує і подає місцевий штаб територіальної оборони, адже більша частина зібраної допомоги зараз іде саме на потреби тероборони. На 27 лютого у Рівному зібрали достатню кількість одягу, найбільша потреба була в харчах та медикаментах, перелік препаратів волонтерський штаб оприлюднив на телеграм-каналі, цю інформацію також повідомляє на Facebook та своєму телеграм-каналі голова облдердаміністрації Віталій Коваль.

Допомогою у всіх центрах можуть скористатися також і біженці, які почали прибувати у Рівненську область. Біженцям видають допомогу після пред’явлення довідки про взяття на облік як тимчасово переміщених осіб, а якщо вони не встигли її одержати, то мають пред’явити паспорт з реєстрацією, аби можна було переконатися, що ці особи справді є біженцями.

За даними голови Рівненської облдержадміністрації Віталія Коваля, за минулу добу колл-центром для переселенців влаштовано на ночівлю 86 осіб. З них 51 особа залишається на Рівненщині до закінчення бойових дій, інші залишаються на нічліг, наступного дня вирушають до Івано-Франківська, Ужгорода та інших міст.

Номери гарячої лінії для людей, які шукають прихистку від війни у Рівненській області: (098) 505 83 25, (0362) 400100.

З усіх питань можна звертатися на гарячу лінію Рівненської обласної військової адміністрації 0800 500078.

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