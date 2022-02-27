Юна мама і її новонароджений син почуваються добре

В укритті Рівненського перинатального центру у суботу, 26 лютого, уперше народилася дитина. Про це виданню ITV повідомила головлікарка закладу Вікторія Єнікєєва.

Вона розповіла, що у 16-річної пацієнтки перинатального центру, мешканки Рівненської області, почалися перейми, а коли о 15:30 у Рівному оголосили повітряну тривогу, її перенесли у сховище закладу, де й прийняли пологи. Народився хлопчик, мама і дитина почуваються добре.

Вікторія Єнікєєва також додала, що перинатальний центр має власне сховище, куди на час повітряної тривоги транспортують вагітних, породіль та новонароджених дітей. У сховищі облаштована кімната для прийому пологів та операційних втручань, а також дитяча реанімація. Перинатальний центр працює у штатному режимі.

Зазаначимо, що в укриттях під час повітряної загрози народилися діти також в Херсоні, Коломиї та у Києві.

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