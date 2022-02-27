Втрати російських окупантів нараховують сотні одиниць техніки і тисячі особового складу

За три дні повномаштабної агресії Росії на територію України російські війська зазнали великих втрат військової техніки та особового складу. За даними Міністерства оборони України, українська армія знищила сотні одиниць бронетехніки та понад 4 тис. російських військових.

У неділю вранці, 27 лютого, заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила сумарні орієнтовні втрати окупантів за три попередні доби (24,25,26 лютого):

літаки – 27

гелікоптери – 26

танки – 146

бойові броньовані машини – 706

гармати – 49

зенітно-ракетні комплекси «БУК» – 1

реактивні системи «Град» – 4

автомобільна техніка – 30

цистерни – 60

БпЛА ОТР – 2

кораблі/катери – 2

особовий склад – орієнтовно 4300 (уточнюється).

«Інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосеереджуються на веденні бою», – зауважила Ганна Маляр.

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