Габріель Кокуашвілі

Цього літа Індекс ділової активності сягнув найвищого значення з жовтня 2019, а Індекс інвестиційної привабливості України зріс із 2,4 до 2,84.

Це зелене світло для інвесторів, а втім, я би не радив чимдуж тиснути на газ.

З депозитами нині закликаю бути обережним. Інфляція часто перевищує ставку у 2-3%.

Нерухомість з дохідністю 4-8% так і залишається найбільш зрозумілим українцеві інструментом для інвестицій.

Щодо акцій іноземних компаній – середньорічна дохідність індексу S&P упродовж останніх 5 років складає близько 13,6%.

Золото, срібло, платина – консервативний спосіб: він перекриває інфляцію – стабільно, але ненабагато.

Криптовалюта ж дає можливість швидко заробити і ще швидше втратити. Не слід інвестувати в неї більше 5% від збережень.

Які активи включити у свій портфель, кожен інвестор вирішує самостійно. Наразі пропоную оцінити, як трансформувався ринок за останні рік-два, куди він рухається сьогодні і до чого тяжітиме в 2022 році.

Ось декілька галузей, на які варто орієнтуватися інвесторам та підприємцям, щоб примножити кошти або масштабувати власні компанії наступного року.

E-commerce і доставка

За останні п’ять років український e-commerce виріс утричі і продовжує це робити. Soul Partners, Baker Tilly Україна і Aequo дослідили, що минулого року обсяг ринку електронної комерції в Україні виріс на 41% – до 4 млрд доларів. За їхніми прогнозами, у нього є всі шанси збільшитися ще в два рази за наступну п’ятирічку.

Чи не найбільше зміцнюють позиції маркетплейси. Гравці-лідери на ринку – Rozetka, Prom, Allo, Bigl і Epicentr – ростуть на десятки відсотків щороку. Rozetka торік виросла в гривні на 40% а кількість доставок з OLX за останні 5 років збільшилася втричі – до 2,7 млн.

Так Україна підхоплює світову тенденцію. Аналітики з Activate Consulting прогнозують, що обсяг e-commerce у світі до 2024 року збільшиться майже вдвічі (з 3,4 трлн до 6,5 трлн доларів). Каталізатором ринку стала пандемія – 43% онлайн-покупців уперше скупилися онлайн саме в цей період.

Ковід виштовхнув в онлайн традиційно офлайнові сегменти – ліки й продукти, активував попит на доставку з магазинів і ресторанів. Покупці звикають до такого комфорту і навряд чи відмовляться від нього після пандемії.

Крім ковіду, комерційній торгівлі грає на руку ще кілька факторів:

На маркетплейсах з’явилися безпечні способи онлайн-оплати. Покращується сервіс: продавці обслуговують швидше і якісніше. Замовлення обробляються за лічені хвилини, відправляються сьогодні і завтра вже потрапляють у руки до покупця.

У 2022 компаніям треба активно інвестувати у швидку доставку, або Q-commerce. Відтепер люди замовляють онлайн не лише техніку чи одяг, а й FMCG – товари повсякденного вжитку та продукти харчування.

Щоб доставляти такі замовлення максимально швидко – за 10-20 хв, компанії будують дарк стори та мікрофулфілмент центри. До того ж на ринку бум онлайн-супермаркетів, що працюють винятково за бізнес-моделлю дарксторів. Поки тенденція активно розвивається в столиці. Тільки за останній рік-два в Києві з’явилися онлайн-супермаркети Cooker, Goodex24, доставка свіжих овочів і фруктів OVO, а в бувалого гравця zakaz.ua кількість замовлень на карантині зросла на 74,5%.

Фармацевтика й медицина

У кризові часи ці сфери, як ніколи, залучають багато коштів. Загалом минулого року у фармацевтику інвестували 31,6 млрд, кількість угод зросла на 9% – до 1500, а це другий за величиною показник за останні 3 роки. З початку пандемії у світі з'явилося 50 нових мільярдерів, пов'язаних з галуззю охорони здоров'я.

Зараз Statista оцінює світовий ринок фармацевтики в 1,27 трлн доларів. Очікуємо, що до 2023 він перевищить 1,5 трлн доларів.

Та є вірогідність, що у найближчі декілька років може бути наступна, ще більш масштабна, економічна криза. І от які галузі зазнають втрат, а які стрімко виростуть залежить від того наскільки компанії будуть готові до трансформації.

Автор Габріель Кокуашвілі,

Інвестор, підприємець, засновник компанії Finbert