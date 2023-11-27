Закарпатці більше не зможуть використовувати для передачі показників платформу 104.ua

З 1 грудня 2023 року мешканці Закарпатської області більше не зможуть використовувати для передачі показників за спожитий газ платформу 104.ua, натомість можуть користуватися для цього сервісами групи «Нафтогаз». Особові рахунки та реквізити для оплати за газ та його розподіл залишаються незмінними.

Як повідомили ZAXID.NET в АТ «Закарпатгаз» 27 листопада, передавати показання газових лічильників до 5 числа кожного місяця клієнти компанії можуть через сервіси ГК «Нафтогаз», зазначивши особовий рахунок, присвоєний газопостачальною компанією (починається з «130» і містить 9 цифр):

в особистому кабінеті my.gas.ua;

на сайті без реєстрації за спрощеною процедурою;

за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647 у форматі XXXXXXXX_YYYYY (де X – це 9 цифр особового рахунку, а Y – 5 цифр показань лічильника);

через чатботи GASUA у Viber, Telegram. Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

за телефонами: 066-300-28-88, 098-300-28-88, 093-300-28-88.

Тарифи, особові рахунки споживачів, реквізити для оплати за газ і його розподіл для мешканців Закарпаття залишаються незмінними.

Нагадаємо, АТ «Закарпатгаз» перейшов під контроль держави 13 листопада. Це 19-те газорозподільне підприємство, інтегроване до групи «Нафтогаз» від початку року. Компанія обслуговує 278 тисяч домогосподарств, а також понад 4 тисячі юридичних осіб.