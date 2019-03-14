Британський режисер поставив у Львові виставу про машину часу та війну на Донбасі

У Центрі Довженка відтепер концертуватиме філармонія.

Слухати класику не лише у центрі Львова. Філармонія відтепер концертуватиме і на Сихові. У Центрі Довженка перший концерт дадуть у неділю, 17 березня, о 18 годині. Відомі твори виконають камерний оркестр «Віртуози Львова», а також флейтист Андрій Карп’як, арфістка Іванна Митроган та інші солісти. Разом привідкриють таємниці звуків флейти.

«Ми запрошуємо на цей концерт. Вхід ми зробили за помірною і доступною ціною. Буде працювати також і кейтерінг, можна буде собі почастуватися кавою, тістечками», – розповіла директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

У Палаці мистецтв демонструють 400 сучасних ікон із Замлиння.

400 сучасних ікон виставили у Палаці мистецтв. Їх створили під час пленерів, які відбувалися кілька років поспіль у селі Замлиння на Волині. Ця місцевість – на берегах Бугу, майже на перетині України і Польщі. Тому на пленер з'їжджаються студенти Львівської академії мистецтв, а також професійні митці двох країн. На виставці презентують сакральні твори з різних років.

«Такі пленери тривали сім років і на виставці є роботи з перших пленерів, є з останніх. Тут можна побачити, як змінюються художники, представники польської християнської культури, української східної традиції», – запрошує на виставку завідувач кафедри сакрального мистецтва Львівської академії мистецтв Роман Василик.

У неділю — вечірка до Дня святого Патріка.

Львів'яни святкуватимуть День святого Патріка. Ірландське національне свято уже вдесяте відзначають у Львові. Цього разу охочих порозважатися скликають на вечірку у неділю, 17 березня, у Хмільний дім Роберта Домса. Можна буде потанцювати під ірландську музику у різних стилях від львівського гурту «Irish Beggars» та київських гуртів «ShamRocks», «Tricky Tales», а також «Rùn/Деруни».

«Також будуть конкурси з призами. Це будуть і силові конкурси, такі як присідання з кегом пива, будуть пити пиво на швидкість, також готуємо чемпіонат із армреслінгу», – додає організаторка вечірки Анна Васильченко.