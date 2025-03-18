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Кускус з овочами та куркою або індичкою. Рецепт дня0
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Кускус з овочами та куркою або індичкою – чудовий варіант для смачного та здорового обіду. Це швидкий, простий і доступний рецепт, який не потребує багато зусиль.
Інгредієнти:
- філе курки чи індика – 500 г;
- кускус – 250 г;
- вода – 900 мл;
- томатне пюре – 250 г;
- цибуля – 150 г;
- солодкий перець – 150 г;
- морква – 150 г;
- кабачок – 150 г;
- горошок – 120 г;
- часник – 5-6 зубчиків;
- сіль, перець, паприка, коріандр, хмелі-сунелі – за смаком;
- олія для смаження – 30 г;
- зелень для подачі – за смаком.
Спосіб приготування:
На олії обсмажте куряче філе, нарізане смужками, до золотистості з обох боків. Додайте нарізану кубиками цибулю, моркву, давлений часник і всі спеції (приблизно по 1 ч. л. кожної). Перемішуючи, смажте ще 7 хвилин, пише Алекс Міль.
Далі влийте томатне пюре, додайте нарізаний дрібними кубиками перець і кабачок, залийте водою та додайте горошок. Доведіть до кипіння і готуйте 7-10 хвилин.
Засипте кускус, перемішайте і готуйте ще 7-8 хвилин. За бажанням посипте зеленню і подавайте.
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