Кускус з овочами та куркою або індичкою – чудовий варіант для смачного та здорового обіду. Це швидкий, простий і доступний рецепт, який не потребує багато зусиль.

Інгредієнти:

філе курки чи індика – 500 г;

кускус – 250 г;

вода – 900 мл;

томатне пюре – 250 г;

цибуля – 150 г;

солодкий перець – 150 г;

морква – 150 г;

кабачок – 150 г;

горошок – 120 г;

часник – 5-6 зубчиків;

сіль, перець, паприка, коріандр, хмелі-сунелі – за смаком;

олія для смаження – 30 г;

зелень для подачі – за смаком.

Спосіб приготування:

На олії обсмажте куряче філе, нарізане смужками, до золотистості з обох боків. Додайте нарізану кубиками цибулю, моркву, давлений часник і всі спеції (приблизно по 1 ч. л. кожної). Перемішуючи, смажте ще 7 хвилин, пише Алекс Міль.

Далі влийте томатне пюре, додайте нарізаний дрібними кубиками перець і кабачок, залийте водою та додайте горошок. Доведіть до кипіння і готуйте 7-10 хвилин.

Засипте кускус, перемішайте і готуйте ще 7-8 хвилин. За бажанням посипте зеленню і подавайте.