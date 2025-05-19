Більш холодні і вогкі: найпопулярніші стереотипи про кутові квартири
На ринку нерухомості існує стереотип, що кутові квартири – більш холодні і вогкі, ніж ті, що межують з іншими квартирами. Через це кутові квартири часто продаються дешевше за інші. Варто чи ні розглядати купівлю кутовою квартири, пише сайт «Новини.Live».
Звідки ростуть ноги
У кутовій квартирі частина стін не сусідить з іншими помешканнями, а виходить на вулицю. Через це у свідомості багатьох закріпився стереотип, що в таких квартирах холодно, вогко і некомфортно.
Імовірно, стереотип виник десятки років тому, коли радянські панельні будинки зводили без належного утеплення та ізоляції стін. Серед недоліків кутових квартир називають:
- більшу тепловтрату;
- утворення конденсату і підвищену вологість;
- спеку влітку.
Проте сучасні технології будівництва можуть нарешті побороти ці недоліки. Їх не буде, якщо стіни добре утеплені якісними матеріалами, у квартирі наявна сучасна вентиляційна система, а в будівництві використані якісні ізоляційні матеріали.
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Переваги кутових квартир
Квартири, стіни яких не сусідять з іншими помешканнями, мають низку переваг. Наприклад:
- тиша – оскільки за стіною немає сусідів, то й не має звуків з їхнього житла;
- більше природного світла – в кутових квартирах зазвичай більше вікон, що виходять на різні сторони;
- більше повітря – завдяки тим же вікнам на різних фасадах;
- панорамні види – на різні сторони;
- нижча ціна – через застарілі упередження продавці змушені знижувати ціни на кутові квартири.
Що слід перевірити перед покупкою кутової квартири
Якщо у вас все ж є деякі сумніви, перевірте квартиру перед покупкою. Насамперед оцініть:
- стан стін – вони не мають бути холодними чи вологими;
- утеплення;
- якість вікон;
- стан вентиляції;
- як квартира виглядає і як ви в ній почуваєтесь в холодну пору року.
Також спробуйте поспілкуватися з сусідами, якщо такі є, дізнайтеся, наскільки сумлінно виконує свої обов’язки ОСББ або керуюча компанія.
Ринок нерухомості в Україні поступово змінюється. Утеплення фасадів, сучасне опалення, енергоощадні вікна – все це робить кутову квартиру більш комфортною.