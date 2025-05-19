Кутова квартиар в сучасному будинку - це можливість жити красиво і комфортно

На ринку нерухомості існує стереотип, що кутові квартири – більш холодні і вогкі, ніж ті, що межують з іншими квартирами. Через це кутові квартири часто продаються дешевше за інші. Варто чи ні розглядати купівлю кутовою квартири, пише сайт «Новини.Live».

Звідки ростуть ноги

У кутовій квартирі частина стін не сусідить з іншими помешканнями, а виходить на вулицю. Через це у свідомості багатьох закріпився стереотип, що в таких квартирах холодно, вогко і некомфортно.

Імовірно, стереотип виник десятки років тому, коли радянські панельні будинки зводили без належного утеплення та ізоляції стін. Серед недоліків кутових квартир називають:

більшу тепловтрату;

утворення конденсату і підвищену вологість;

спеку влітку.

Проте сучасні технології будівництва можуть нарешті побороти ці недоліки. Їх не буде, якщо стіни добре утеплені якісними матеріалами, у квартирі наявна сучасна вентиляційна система, а в будівництві використані якісні ізоляційні матеріали.

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Переваги кутових квартир

Квартири, стіни яких не сусідять з іншими помешканнями, мають низку переваг. Наприклад:

тиша – оскільки за стіною немає сусідів, то й не має звуків з їхнього житла;

більше природного світла – в кутових квартирах зазвичай більше вікон, що виходять на різні сторони;

більше повітря – завдяки тим же вікнам на різних фасадах;

панорамні види – на різні сторони;

нижча ціна – через застарілі упередження продавці змушені знижувати ціни на кутові квартири.

Що слід перевірити перед покупкою кутової квартири

Якщо у вас все ж є деякі сумніви, перевірте квартиру перед покупкою. Насамперед оцініть:

стан стін – вони не мають бути холодними чи вологими;

утеплення;

якість вікон;

стан вентиляції;

як квартира виглядає і як ви в ній почуваєтесь в холодну пору року.

Також спробуйте поспілкуватися з сусідами, якщо такі є, дізнайтеся, наскільки сумлінно виконує свої обов’язки ОСББ або керуюча компанія.

Ринок нерухомості в Україні поступово змінюється. Утеплення фасадів, сучасне опалення, енергоощадні вікна – все це робить кутову квартиру більш комфортною.