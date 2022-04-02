Латвія відправляє в Україну переобладнані квадроцикли для використання на важкопрохідній місцевості у зонах бойових дій, пише в суботу, 2 квітня, «Мілітарний» з посиланням на латвійські ЗМІ.

Як йдеться в повідомленні, цими вихідними із латвійського заводу LV-Teh на Огресгалсі в Україну відправлять вже третю партію підготовлених до війни квадроциклів. Передбачається, що легку техніку використовуватимуть для швидкого переміщення у зонах бойових дій. З матеріалу випливає, що вона буде корисною для розвідників і протитанкових груп.

Зазначається, що квадроцикли для українських воїнів жертвують небайдужі латвійці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва надасть українським захисникам військові мотоцикли.