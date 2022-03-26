Литовський мотоцикліст, учасник ралі Дакар Баліс Бардаускас повідомив про передачу українським військовослужбовцям спеціальних мотоциклів, пристосованих для військових потреб, пише в суботу, 26 березня, литовський сайт Delfi.

«Ці мотоцикли для української армії передадуть туди, де їх найбільше потребують. З 2005 року на Дакарі та інших ралі я познайомився з багатьма українцями. Частина з них зараз служать у спецзагонах, тому маю прямий зв'язок із конкретними військовими частинами», – сказав Бардаускас.

За його словами, перші три мотоцикли доставили в Україну минулого тижня. Найближчим часом передадуть 30 нових мотоциклів KTM. Надалі планується зібрати для потреб українських військових ще 200-300 мотоциклів. Крім того, найближчим часом доставлять і п'ять електромотоциклів (можуть їздити без додаткової зарядки півтори години).

Брадаускас поставив за мету передавати лише нову техніку, але, за його словами, знайти достатню кількість нових мотоциклів, які б відповідали військовим потребам, непросто.