У Латвії конфісковані у пʼяних водіїв автомобілі, продають на організованих Службою держдоходів аукціонах за досить низькими цінами

Сейм Латвії в остаточному читанні одноголосно ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, якими дозволили передавати машини, які вилучили у пʼяних водіїв. Про це повідомляє місцеве видання Delfi.

«Наразі ми можемо продавати конфісковані у пʼяних водіїв машини, здавати на переробку або розбирати на запчастини, однак ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України», — заявив голова Комісії з оборони Раймонд Бергманіс, який відповідав за просування законопроєкту в Сеймі.

Рішення про передачу цих машин у кожному конкретному випадку ухвалюватиме Кабінет міністрів. Процес передачі планують налагодити через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги.

Раніше премʼєр-міністр Кришʼяніс Каріньш заявив, що коаліція досягла домовленості про те, що конфісковані у пʼяних водіїв автомобілі можуть бути передані для потреб української армії.

Зазначимо, що у Латвії конфісковані у пʼяних водіїв автомобілі, продають на організованих Службою держдоходів аукціонах за досить низькими цінами. Через це місцеві жителі мають високий інтерес до подібних машин, тому що власником може стати той, хто з усіх охочих просто запропонує найбільшу суму.

З початку російського вторгнення в Україну Латвія активно підтримує Київ у гуманітарній та військовій сферах, а також закликає до цього інші країни Європи.