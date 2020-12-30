Спальня має бути оформлена просто та без надлишку

Облаштування спальні – це не тільки про колір та текстиль. Кімната має бути затишною та зручною, забезпечувати спокій та релаксацію. Портал «Архидея» зібрав поради, які допоможуть створити спальню вашої мрії, у якій можна повноцінно відпочити.

1. Порядок на тумбочках.

На приліжкових тумбочках мають бути лише необхідні речі – наприклад, склянка води, будильник, лампа та книга чи журнал для читання (хоча лампу можна замінити настінним світильником). Усі інші речі – ліки, телефон, ноутбук та особливо робоча документація, яку «можна швиденько переглянути дома», – мають бути поза спальнею. Зайві предмети на тумбочці нагадують нам про справи, обов’язки, роботу та негативно впливають на нормальний сон. Якщо є зайве місце, на тумбочці можна поставити букет квітів – але з не дуже інтенсивним ароматом.

2. Відсутність полиць і шаф над ліжком.

Зайві предмети так само не варто розміщувати над головами людей, які сплять, оскільки на підсвідомому рівні вони викликають страх та тривогу. Тому відмовтеся від масивних полиць і стелажів біля узголів’я ліжка, якщо можете, а замість них повісьте спокійну картину чи оберіть м’який підголівник.

3. Хороша постіль.

Найкращий сон завжди гарантує якісна постільна білизна з натуральних матеріалів – наприклад, бавовни чи бавовняного атласу. Ці матеріали дозволяють вільно дихати шкірі всю ніч, що впливає на якість та комфорт відпочинку. Якщо не маєте алергії, варто також обрати ковдру та подушку з гусячим пір’ям.

Фото «Етнодому»

4. Прості прикраси.

Спальня має бути оформлена просто та без надлишку. Прикрас має бути мінімально, адже головна функція кімнати – це сон. Розслаблятися в кімнаті з простим інтер’єром легше, аніж в обтяженому побутовими обов’язками та робочими завданнями просторі. Тим більше, таку спальню простіше й прибирати, що значно економить час.

5. Правильний декор стін.

Крім правильного кольору, для стін спальні також варто ретельно підібрати графіку чи зображення. Правильно підібрані твори мистецтва допоможуть заспокоїтися та надихнутися. Віддавайте перевагу приглушеним та ніжним роботам, які викликають теплі і позитивні асоціації.

6. Зона комфорту.

Якщо вам подобається вдень проводити у спальні час – читати книгу чи працювати за комп’ютером, – створіть для цього окрему зручну зону, поставте крісло чи цікавий шезлонг. Таким чином ліжко ви будете асоціювати зі сном, а не з незакінченою роботою.

Фото з відкритих джерел

7. Керування світлом.

Однаково важливо і встановлення правильного, атмосферного штучного світла у спальні (наприклад, естетичної нічної лампи), і можливість регулювати зовнішнє, природне світло. Оберіть для вікон щільні штори, які найкраще ізолюють денне світло та вогні нічного міста. Крім того, спробуйте приховати світло від датчиків електричних засобів – телефона, ноутбука, телевізора.

Фото Remont BP

8. Контроль шуму.

Якщо вас дратують нічні звуки з вулиці і для достатньої звукоізоляції не вистачає звичайних вікон, встановіть звукоізоляційні ролети. Вони ефективно приглушують інтер’єр і водночас його затемняють.

9. Оптимальне розміщення ліжка.

Розміщення ліжка в спальні грає велику роль, це те, що зробить використання кімнати максимально комфортним. Доступ до ліжка має бути з обох боків. Ставити його навпроти входу не варто, натомість подбайте, щоб з ліжка відкривався приємний вид – на улюблену картину чи вікно.