Для мульчування найкраще підходять натуральні матеріали

Пізня осінь – вдалий час, щоб подбати про рослини, які можуть постраждати від зимових морозів і різких перепадів температур. Один із простих способів захистити їх – мульчування ґрунту. Шар органічного матеріалу допомагає підтримувати стабільнішу температуру біля коріння, зменшує ризик промерзання та пошкодження рослин під час чергування відлиги й морозів. Однак мульчувати всі посадки без розбору не варто: деяким рослинам додаткове укриття не потрібне. Більше про це пише Gardening Know How.

Чому осіннє мульчування важливе

Коли температура повітря різко змінюється, ґрунт то замерзає, то відтає. Через це коріння рослин може пошкоджуватися, а молоді посадки іноді навіть виштовхує на поверхню. Мульча допомагає пом’якшити такі температурні коливання та захищає кореневу систему від сильного холоду.

Для мульчування найкраще підходять натуральні матеріали: компост, подрібнене опале листя та деревна кора. Вони не лише створюють захисний шар, а й поступово розкладаються, збагачуючи ґрунт органічними речовинами.

Важливо не притискати мульчу безпосередньо до стебел і пагонів. Надмірне накопичення вологи біля основи рослин може спричинити загнивання.

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Які рослини варто замульчувати перед зимою

1. Нещодавно посаджені багаторічники

Молоді багаторічні рослини, висаджені восени, ще не встигають повністю вкоренитися. Через це вони гірше переносять сильні морози та різкі зміни температури, ніж посадки, які ростуть на одному місці вже кілька років.

Особливо важливо захистити види, морозостійкість яких перебуває на межі можливостей для вашого регіону. Коли ґрунт почне промерзати, розкладіть навколо рослин пухкий шар мульчі завтовшки приблизно 8–10 см.

2. Троянди

Зимове мульчування корисне для багатьох троянд, особливо для молодих кущів і менш морозостійких сортів. Перепади температур можуть пошкоджувати коріння та спричиняти його виштовхування з ґрунту.

Для захисту основи кущів використовуйте компост, органічну мульчу або пухкий легкий ґрунт. Рекомендована товщина шару становить приблизно 20–30 см. Водночас не насипайте матеріал впритул до стебел: залиште кілька сантиметрів вільного простору, щоб біля пагонів не накопичувалася зайва волога.

3. Гортензії

Добре вкорінені та морозостійкі гортензії можуть успішно перезимувати без додаткового укриття кореневої системи. Натомість молодим кущам мульчування піде на користь, адже їхнє коріння розташоване близько до поверхні ґрунту й чутливе до промерзання.

Для захисту використовуйте органічні матеріали, а товщину шару добирайте з огляду на суворість зим у вашій місцевості. Варто пам’ятати, що мульча захищає передусім коріння, але не квіткові бруньки. Якщо гортензія формує їх на старих пагонах, під час сильних морозів додатково подбайте про захист надземної частини, наприклад за допомогою мішковини.

4. Весняні цибулинні квіти

Тюльпани, крокуси, нарциси та гіацинти потребують часу, щоб укоренитися до настання холодів. Якщо взимку температура часто змінюється, а земля поперемінно замерзає та відтає, цей процес може порушуватися.

Щоб захистити цибулини, після початку промерзання ґрунту розкладіть над ними пухкий шар мульчі завтовшки 5–7,5 см. Він допоможе підтримувати стабільнішу температуру землі та зменшить ризик передчасного проростання під час зимових відлиг.

Якщо висаджуєте весняні цибулини пізньої осені, замульчуйте ділянку відразу після садіння. Це допоможе захистити нові посадки в період укорінення.