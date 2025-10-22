У холодну пору року мульча захищає коріння від промерзання

З настанням осінніх холодів багато дачників і садівників починають готувати свої рослини до зими. Один із найбільш ефективних способів захистити кореневу систему від морозів – це мульчування. Такий метод дозволяє зберігати вологу в ґрунті, стабілізувати температуру та створити сприятливі умови для зимівлі зелених насаджень. Детальніше про те, чим і коли мульчувати рослини, пише Vegetable.

Навіщо потрібна мульча і яку користь вона приносить

Мульчування – це процес покриття ґрунту навколо рослин спеціальним матеріалом (органічним чи неорганічним), що виконує одразу кілька важливих функцій. У холодну пору року мульча захищає коріння від промерзання, зберігаючи температуру ґрунту стабільною. Водночас вона допомагає утримувати вологу, що особливо цінно в періоди зимових відлиг, коли пересихання землі може завдати шкоди навіть морозостійким культурам.

Яким рослинам найбільше потрібен зимовий захист

Мульчування варто проводити для всіх чутливих до холоду рослин, особливо молодих саджанців, квітів, декоративних кущів і хвойних. Троянди, гортензії, лаванда, багаторічні трав’янисті культури – усе це потребує надійного укриття. Для цих рослин шар мульчі створює своєрідну «ковдру», яка зменшує ризик промерзання ґрунту та раптових перепадів температури.

Як і чим правильно мульчувати

Перед тим як укладати мульчу, слід провести базове очищення ділянки – видалити опале листя, бур’яни та сухі частини рослин. Після цього навколо основи рослини рівномірно розкладають шар мульчі товщиною від 5 до 10 см. Важливо залишити невеликий простір біля самого стебла, щоб уникнути загнивання. Ідеально підходять для мульчування восени солома, листя, деревна тріска, кора, компост або перепрілий гній.

Різні культури можуть вимагати різного підходу. Для садових квітів і овочів добре підійде солома або компост. Для декоративних кущів – деревна тріска або кора. Головне обирати матеріали, які добре пропускають повітря, утримують вологу та поступово збагачують землю органікою. Неорганічні мульчі (агроволокно, декоративний щебінь) використовуються рідше, але теж мають право на існування в певних умовах.

Типові помилки при мульчуванні восени

Найпоширеніша помилка – занадто тонкий шар мульчі або, навпаки, надмірне її нашарування, що може викликати перегрів або закисання ґрунту. Інша проблема – щільне прилягання мульчі до стебла рослини, що підвищує ризик гниття. Також небажано використовувати свіже листя дерев або недоперепрілу органіку, яка може спровокувати розвиток шкідників або грибкових захворювань.