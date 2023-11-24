1-2 грудня збираємо всіх у Львові на «Легку конфу» – перший в Україні бізнес-форум легкої промисловості!

Завдання «Легкої конфи»:

зібрати представників мануфактур легкої промисловості разом,

створити потужний майданчик, де зможуть надихатися учасники ринку,

дати відповіді на головні питання, які нині стоять перед компаніями на ринку,

сприяти ефективному нетворкінгу протягом двох насичених днів заходу.

Лідери та трендсеттери галузі поділяться особистим досвідом, дадуть чіткі рекомендації, як уникнути кризових ситуацій, та обговорять актуальні напрямки розвитку бізнесу й перспективи вкладання коштів в український ринок. «Легка конфа» – це прекрасна можливість для презентації вашої компанії та отримання бізнесових результатів у короткій перспективі.

STIMMA, PAPAYA, VOVK, Must Have – знаєте ці бренди? Тоді вам до нас на перший в Україні бізнес-форум легкої промисловості – «Легка Конфа»!

Фахівці галузі, виробники, інвестори збираються, щоб поділитися досвідом, знайти рішення проблем та сформувати бачення майбутнього легкої промисловості.

Буде цікаво, мотивуюче та легко!

«Легка конфа» – перший масштабний форум легкої промисловості в Україні, який об'єднає усіх гравців галузі: від виробництва і до маркетингу.

2 дні – 31 спікер – 600+ учасників.

Придбати квитки можна на сайті.

Програма події:

1 грудня — бізнес-форум:

виступи спікерів;

панельні дискусії;

інтерв’ю та тренінги;

інтерактивна частина та неформальний нетворкінг;

благодійний аукціон.

2 грудня — закритий клуб:

стратегічна сесія;

навчальні мітапи;

круглі столи;

персональний бізнес-нетворкінг зі спікерами.

Легка індустрія надзвичайно багатогранна. У ній представлено сотні підприємств, що виробляють текстиль та одяг і виготовляють обладнання для швейного виробництва. Вона об’єднує різнопланових гравців: спільні підприємства, які функціонують за принципом аутсорсингу та давальницької сировини, молодих сучасних дизайнерів і стилістів, які просувають український продукт у світі, а також маркетплейси, торгові галереї і багато-багато інших учасників.

Можна сміливо стверджувати, що легка промисловість – одна з найбільших індустрій, в якій працюють десятки тисяч фахівців найрізноманітніших професій і спеціальностей. І, як і в усіх інших сферах життя суспільства, у ній відбуваються не менш кардинальні зміни й потрясіння.

Ми прагнемо об’єднати всіх учасників та гравців легкої промисловості навколо спільних цінностей, які, мов нитка, зшивають велику і багатогранну галузь у єдине полотно знань, думок та перспектив розвитку – особливо в непростих умовах, коли наша держава бореться за свою Незалежність. Ця «нитка» з’єднує всіх учасників індустрії, виступаючи орієнтиром для вибору ефективних шляхів подолання кризи та надихаючи фахівців ринку. Вона втілює ДНК галузі та є важливим дороговказом у єдиному європейському інтелектуальному співтоваристві.

Генеральним партнером нашої події виступає компанія Softorg. Softorg – лідер ринку України та провідний дистриб’ютор професійного швейного обладнання з 1999 року. Свою глобальну місію компанія вбачає у розвитку і технологічній оптимізації легкої промисловості України.

Ми вдячні компанії Softorg за підтримку та запрошуємо усіх причетних приєднатись до «Легкої конфи». Захід відбудеться 1 грудня у Львові в Emily Event Hall, одній з найбільших івент-локацій країни. Зала має найсучасніше звукове та світлове обладнання, а її площа сягає понад 1500 м² — саме те, що треба для події нашого масштабу.

Бажаєте отримати круті практичні навички, цінні поради й корисні знайомства? Готові вийти на світову арену легкої промисловості та підкорювати її? Welcome на «Легку Конфу»!

Коли: 1-2 грудня 2023 р.

Де: Emily Event Hall, територія комплексу Emily Resort Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б

Захід буде проведено із дотриманням усіх норм безпеки.

Контактна інформація:

З питань участі — Роман +380935691087

З питань партнерства — Лілія +380975647146 Email: info@legkaconfa.com.ua

«ЛЕГКА КОНФА» – час прийШОВ!

Придбати квитки на конференцію «Легка конфа» можна на сайті.