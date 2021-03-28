Легкомоторний літак Cessna розбився незабаром після зльоту

Легкомоторний літак Cessna розбився у штаті Сонора на півночі Мексики, який межує із США. Унаслідок авіакатастрофи загинули шестеро пасажирів, ще одна людина дістала поранення. Про це повідомляє Associated Press в неділю, 28 березня.

Відомо, що також серед загиблих – чиновник департаменту економічного розвитку уряду штату Сонора Леонардо Сіскомані, а також пілот літака.

Літак здійснював рейс з мексиканського міста Ермосільйо в місто Тусон, що в СЩА. Він розбився невдовзі після зльоту.

Наразі прокуратура розслідує причини та обставини авіакатастрофи.