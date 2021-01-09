Літак з 62 пасажирами розбився в Індонезії
Boeing 737-500 впав у воду з трикілометрової висоти
Літак індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air розбився незабаром після зльоту з аеропорту столиці Індонезії Джакарти в суботу. Відстеження польоту показало, що літак Boeing 737-500 рейсу SJ182 зник з радарів біля узбережжя країни на північ від Джакарти після втрати висоти.
Літак, випущений 26 років тому, прямував зі столиці Індонезії до міста Пантіанак, але впав у Яванське море. Як пише Bloomberg, на його борту перебували 62 людини — 56 пасажирів, двоє пілотів і четверо членів екіпажу. Серед пасажирів були також немовлята.
За даними сайту Flightradar, літак після зльоту втратив понад 3 тисячі метрів висоти менш ніж за хвилину.
У соцмережах уже почали публікувати відео з місця пошукової операції. На кадрах видно, як з води дістають імовірні уламки літака.
Як повідомляє CNN Indonesia, жителі прибережного острова Серібу повідомили, що чули два вибухи, а також знайшли у водах частини обшивки літака, крісел та речей пасажирів.
Авіакомпанія, якій належить літак, наразі не підтвердила факт катастрофи, відповідно, невідомо, чи є серед пасажирів ті, кому вдалося вижити.