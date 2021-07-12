Легковий автомобіль з 12 пасажирами всередині перекинувся під Києвом, є загиблі
На місці ДТП загинули двоє людей, серед яких і 7-річна дитина
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Через перевищення швидкості автомобіль перекинувся і злетів на узбіччя
У неділю, 11 липня, під Києвом перекинувся легковий автомобіль з 12 пасажирами всередині. Про це пише прес-служба ДСНС.
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Автомобіль Volkswagen Golf потрапив у аварію біля села Ревне у Київській області. У його салоні перебували 8 дорослих та 4 дітей. Люди поверталися з відпочинку.
За попередніми даними, водій перевищив дозволену швидкість, не впорався з керуванням, через що автомобіль перекинувся і злетів на узбіччя. На місці ДТП загинули двоє людей, серед яких і 7-річна дитина. Ще троє пасажирів зазнали травм, один із них – у критичному стані.
Для деблокування від ДСНС були залучені 8 рятувальників та 2 одиниці техніки. Всі обставини ДТП встановлюються поліцією.
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