Перший президент України Леонід Кучма більше не почесний громадянин Севастополя

Підконтрольна Росії міськрада Севастополя прийняв ухвалу «Про позбавлення Кучми Леоніда Даниловича звання «Почесний громадянин міста Севастополя». Про це повідомляється на сайті відомства.

Рішення підтримали 16 депутатів, ще двоє – Катерина Бубнова та В'ячеслав Горєлов – проголосували «проти». Ще двоє депутатів утрималися. Не брали участь у голосуванні четверо депутатів.

Таке рішення окупанти аргументвали «дискредитацією Російської Федерації». Нібито після складання своїх президентських повноважень Кучма продовжував активну політичну діяльність, представляв Україну на переговорних процесах щодо Мінських угод «і, напевно, його позиція була однією з причин того, що конфлікт між учасниками цих угод перейшов у гарячу фазу».

Кучма отримав звання почесного громадянина Севастополя у 2002 році. Під його патронатом був відновлений собор святого Володимира в Національному заповіднику «Херсонес Таврійський», проведено газифікація Північної сторони і Інкермана, відкрито комплекс «Аеропорт Бельбек» та об'їзної дороги через Інкерман і побудований житловий 202-квартирний будинок для українських військовослужбовців.

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Ім'я Леоніда Кучми стирають з дошки пошани у Севастополі

Раніше Кучму позбавила почесного звання російська окупаційна міськрада Керчі. Кучма публічно не коментував рішення російської влади у Криму. 11 квітня російський парламент Криму підтримав закон, що дозволяє «позбавляти державних нагород за дискредитацію Російської Федерації чи Республіки Крим»